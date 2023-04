Vysávajú z vás dušu. Toto je 8 hlúpych zlozvykov, ktorými sabotujete sami seba

Každý z nás má nejaké zlozvyky. Spomedzi všetkých ale existujú aj také, ktoré sú nielenže zbytočné a oberajú vás o čas, ale sú dokonca doslova toxické — pretože sabotujú vaše vlastné šťastie a vysávajú z vás dušu.

O ktoré presne zlozvyky ide, popísal portál Your Tango.

#1 Cítite sa previnilo

Pretože ste vynechali jeden deň cvičenia, alebo ste si dali hamburger. Život ale nie je o drobných prešľapoch, ale o sérii vašich víťazstiev. Jeden vynechaný tréning určite nezatieni vašu niekoľkomesačnú tvrdú prácu.

#2 Plačete za svojím toxickým ex

Áno, rozchody sú vždy bolestivé. Ale myslíte si, že vaše slzy si zaslúži niekto, kto vás podviedol? Alebo oklamal? Alebo vašu dôstojnosť znevážil nejakým iným spôsobom? Ani náhodou.

#3 Robíte prácu, ktorá vás nebaví

Žiť len pre víkendy je jednou obrovskou chybou, ktorá sa vám skôr či neskôr vypomstí. Samozrejme, že každý z nás potrebuje peniaze, ale takéto ospravedlnenie v roku 2022, kedy máte tisíce možností, neobstojí. Vykročte zo svojej komfortnej zóny a začnite robiť to, čo vás baví.

#4 Inzultujete samých seba

Porovnávate sa s vyretušovanými fotkami na Instagrame alebo s niekým, kto robí už dlhodobo to, o čom ešte vy len snívate. Nemôžete ale porovnávať svoj deň 1 s niekoho dňom 1 000. Zapamätajte si, že sociálne siete nie sú realita a taktiež to, že radosťou musí byť už len samotná cesta za cieľom.

#5 Zo svojho súkromia toho zdieľate až priveľa

Áno, je skvelé pochváliť sa svojim najbližším a ľuďom, ktorým naozaj veríte. Nezabúdajte ale na to, že to, čo ľudia nevedia, to nemôžu pokaziť. Síce to bolí, no málokto má dnes naozaj čisté a dobré úmysly.

#6 Lenivosť nezabíja len sny, ale aj sebadôveru a nádej na lepší život

Je veľmi nepohodlné a náročné opustiť svoju zónu komfortu, avšak keď to chcete niekam dotiahnuť, jednoducho to musíte urobiť.

#7 Ste voči druhým kritický

Problémom je to práve vtedy, ak sa na váš názor naozaj nepýtali — a väčšinou sa asi naozaj nepýtali. Všimli ste si, že ešte nikdy vás nekritizoval niekto, kto je lepší, šikovnejší a úspešnejší ako vy? Nie je to náhodou.

#8 …a práve preto sa nemôžete zaujímať o to, čo si o vás myslia ostatní

Je to len ich “názor” na ktorý sa nikto nepýtal. Súdia vás podľa toho, čo zažili oni, nie podľa toho, čo zažívate vy.