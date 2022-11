Týchto 5 zlozvykov devastuje vaše mentálne zdravie. Zbavte sa ich čím skôr

Mentálne zdravie každého z nás je rovnako krehké, ako to fyzické. Pri oboch si však niekedy najviac škodíme my sami. Mnohí ľudia sa totiž napríklad nedokážu zbaviť týchto 5 zlozvykov, ktoré im doslova devastujú mentálne zdravie. Vyvarujte sa im.

Viac o nich napísal portál Medium.

#1 Utápate sa vo svojom vlastnom svete

Každý z nás má nejaký problém. Rozdiel je ale v tom, kto je ochotný riešiť, a kto o ňom bude len hovoriť a sťažovať sa, ako je to nemožné. Pokiaľ nás niečo trápi, postaviť sa do role obete je to najhoršie, čo môžeme spraviť. Svoj vlastný život držíme pevne v našich rukách — a tak aj riešenie našich problémov. Samozrejme si to ale vyžaduje vystúpiť zo zóny komfortu.

#2 Očakávate okamžité výsledky

Čím vyššie vaše ciele sú, tým dlhšie bude trvať, kým ich dosiahnete. Kľúčom je v tomto prípade trpezlivosť a dôvera v to, že ak do niečoho investujete vaše úsilie, váš čas či vaše financie, určite sa vám to vyplatí. Dôležité je ale nevzdať sa na polceste alebo vtedy, keď to začne byť ťažšie.

#3 Irituje vás úspech druhých

Nelson Mandela raz povedal, že závisť je ako vypiť jed a potom dúfať, že to zabije vašich nepriateľov. Jedinou otrávenou osobou ale budete jedine vy. Odpor k úspechu ostatných pramení z hlboko zakorenenej neistoty, vlastných zlyhaní a nenaplnených túžob. Niektorí ľudia cítia bolesť a závisť, keď vidia, že niekto dosiahol to, po čom túžili. Oveľa prospešnejšie ako utápať sa v žiali by ale bolo začať na sebe pracovať, a dosiahnuť niečo ešte väčšie.

#4 Chcete každému vyhovieť

Nech by ste robili čokoľvek, môžete mať istotu, že nikdy sa nezavďačíte úplne každému. Stále tu bude niekto, kto bude mať iný názor — či už preto, že mu úprimne verí, alebo jednoducho len z princípu, aby vás vytočil. Nikdy preto nechcite vyhovieť každému — je to nielenže nemožné, ale v prvom rade aj zbytočné.

#5 Sústredíte sa na veci, ktoré nemáte pod kontrolou

Bolo by ideálne, keby sme mali v našich životoch všetko pod kontrolou, takto to ale, žiaľ, nefunguje. Napriek tomu ale venujeme mnohokrát obrovské množstvo energie veciam, ktoré nedokážeme vôbec ovplyvniť. Nerobte to. Škodíte tým len sami sebe.