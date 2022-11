Toto sú 3 psychologické hry, ktoré hrajú muži, ktorí si sebou nie sú istí, vo vzťahoch

Sebavedomie je mimoriadne dôležitou “ingredienciou”, bez ktorej sa jednoducho nedá existovať. Niektorí ľudia však sebavedomím nedisponujú a čo je horšie – miesto toho, aby na tom pracovali, sa svoje životné frustrácie snažia ventilovať vo vzťahoch.

Viac o tom napísal portál Your Tango. Aké 3 psychologické hry teda hrajú muži, ktorí sú si sebou vo vzťahu neistí?

Vzťahová psychologička Kathryn Brown Ramsperger hovorí, že ide o tieto 3 “diabolské hry”.

#1 Neustále obviňovanie

Jednou z hlavných znakov mužov, ktorí majú mimoriadne nízke sebavedomie, no odmietajú si to priznať je to, že si nikdy nepriznajú chybu. Za všetko, čo sa vo vzťahu pokazí, budú neustále obviňovať svoju partnerku, a to dokonca aj v extrémnych prípadoch – napríklad keď ju podvedú, sú schopní presviedčať ju o tom, že to bola vlastne jej chyba.

Ako si v takejto situácii pomôcť? V prvom rade je potrebné zamyslieť sa nad tým, aký podiel viny nesiete na danej situácii vy a aký váš partner. Nebavte sa o tom ale pod tlakom, vyčkajte, až obaja vychladnete. Ak si ani vtedy nie je schopný priznať podiel viny, zrejme nejde o vzťah, v ktorom by ste chceli/dokázali dlhodobo vydržať.

#2 Časté zosmiešňovanie

V tomto prípade ide žiaľ doslova o “novodobý trend”, ktorý môžeme každý jeden deň pozorovať napríklad aj na sociálnych sieťach. Zosmiešňovanie druhých sa stalo akousi novou disciplínou, ktorú začína spoločnosť úplne normalizovať.

Takéto niečo ale do spoločnosti určite nepatrí, a už vonkoncom to nepatrí do vzťahu, ktorý nie je toxický. Človek s nízkym sebavedomím je ale v zosmiešňovaní hotovým majstrom, nakoľko vtedy na chvíľu zabúda na svoje vlastné nedostatky.

#3 Neustále podceňovanie

V neposlednom rade je v takomto toxickom vzťahu prítomné aj neustále podceňovanie. Partner nebude ochotný vidieť vaše úspechy, a už vonkoncom nebude schopný pochváliť vás za ne.

Toto je však len povrch problému, treba sa pri ňom pozrieť o úroveň nižšie. Jadrom je totiž nespokojnosť so svojím vlastným životom, a z toho prameniace zámerné prehliadanie či potláčanie úspechov druhých.