Tu je psychologické vysvetlenie toho, prečo ľudia zostávajú vo zlom vzťahu

Zrejme ste sa už aj vy zamýšľali nad tým, prečo je to tak. Prečo ľudia radšej zotrvajú vo vzťahu, v ktorom nie sú šťastní a neukončia ho, aby si našli skutočnú lásku svojho života. Aj tento zaujímavý fenomén má svoje psychologické vysvetlenie.

Syndróm “oľutovania nákladov”

Asi najjednoduchšie je vysvetliť si to na príklade, pri ktorom okamžite pochopíte, o čo ide. Otvorte si svoj šatník a pozrite sa, koľko v ňom máte takých vecí, ktoré už nenosíte, alebo vám nie sú dobré (a vy viete, že dobré vám už ani nikdy nebudú), no aj tak vám ich je ľúto vyhodiť do smetného koša, pretože boli drahé. Naďalej vám tak budú zaberať miesto medzi oblečením, ktoré nosíte pravidelne.

Pri vzťahu samozrejme ako “náklad” neberieme len peniaze, ale aj čas a energiu, ktoré sme doň vložili. Vysvetľuje to aj psychológ Robert L. Leahy: “Ocitnete sa v slepej uličke, kedy si poviete: Nemôžem to vzdať, veď už za sebou máme XY rokov, musíme to zvládnuť.”

Takéto toxické zmýšľanie dokonca môže vyvrcholiť až do bodu, kedy vás bude nahlodávať myšlienka, že ak ste s partnerom strávili veľa rokov, bolo by vaším zlyhaním, ak by ste odišli. Bolo by to, akoby ste sa “vzdali”, tak radšej ostávate a pokúšate sa napraviť to, čo sa už napraviť nedá — a tak, paradoxne, strácate spomínaného času ešte viac.

Ako sa tomuto pocitu vyhnúť?

Na to, aby ste sa vymanili z tohto toxické vzorca, existuje len jediné riešenie. Prestaňte premýšľať nad tým, čo stratíte, keď odídete. Namiesto toho začnite premýšľať nad tým, čo všetko vám chýba a čo všetko ešte len stratíte, keď ostanete.

Hneď za rohom na vás môže čakať kvalitný, plnohodnotný vzťah, po akom túžite. Ak však zostanete, s touto osobou nikdy nebudete. Nepremýšľajte preto nad tým, čo ste do mŕtveho vzťahu dali — zamyslite sa nad tým, že každá ďalšia sekunda, ktorú mu venujete, je strateným časom, ktorý by ste už mohli/mali tráviť inak.

Existuje ale aj ďalší spôsob, ako sa na to pozrieť: namiesto investovania do vzťahu investujte do seba. Ak zameriate svoju pozornosť na to, čo vás robí šťastnými a nie na to, čo by mohlo mŕtvy vzťah oživiť, vaše ciele sa posunú.

V závere však nezabúdajte ani na to, že aj byť single je vždy lepšie, než byť v zlom vzťahu.