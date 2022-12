Toto sa s vaším telom stane, ak pôjdete spať každý deň o 22:00

Málokto si môže denne dopriať 8 hodín spánku. Vedeli ste však, že okrem toho, koľko spíte, záleží aj na tom, kedy idete spať? Niektoré procesy totiž v našom tele prebiehajú v istých časoch. O koľkej chodíte spávať vy?

Článok pokračuje pod videom ↓

Dôvody, ktoré uverejnil portál Brightside, vás možno presvedčia, aby ste išli spať každý deň o 22:00.

#1 Váš spánok bude mať oveľa vyššiu kvalitu

Je dokázané, že náš spánok má najvyššiu kvalitu a je najhlbší medzi 22:00 – 2:00, je preto obrovská škoda nevyužiť to. Aj ak by ste spali len tieto 4 hodiny, bude odpočinutí oveľa viac, ako keď by ste spali napríklad od 2:00 do 8:00, teda 6 hodín.

#2 Dostanete sa do formy

Keď sa naše telo nachádza v hlbokom spánkovom cykle, uzdravuje sa a produkuje veľké množstvo rastových a “uzdravujúcich” hormónov. Toto sa takisto deje najmä medzi 22:00 a 2:00, čo je skvelé využiť napríklad vtedy, keď športujete, alebo keď sa práve snažíte dostať do formy.

#3 Vaša hladina stresu klesne

Čím menej spíme, tým viac sa v našom tele produkuje kortizol – stresový hormón. Ak ho je priveľa, pociťujeme úzkosť, a môže to negatívne vplývať aj na naše celkové zdravie. Keď teda pôjdete spať skôr, spánku budete mať viac, a nadprodukcie kortizolu sa báť nemusíte.

#4 Budete zdravší

Viacero štúdií potvrdilo, že ľudia, ktorí chodia spávať skôr, sú zdravší v porovnaní s ľuďmi, ktorí pracujú v noci, alebo s nočnými sovami. Tých, ktorí ponocujú, veľmi často trápi napríklad cukrovka, hypertenzia, no častý je aj výskyt srdcových chorôb. Okrem toho sa potvrdilo, že ak medzi spomínaným časom 22:00 – 2:00 budete spať, vaše telo si vybuduje viac vírusových protilátok, a vaša imunita bude vyššia.

#5 Budete šťastnejší

Faktom je aj to, že ľudia, ktorí viac spia, sú jednoducho šťastnejší. Ľudia s nedostatkom spánku môžu byť labilní, a môže ich trápiť zlá nálada. Okrem toho platí aj to, že keď zaspíte skôr, skôr aj vstanete, a “nachytáte” tak oveľa viac denného svetla, ktoré je zodpovedné za hormón šťastia – sérotonín.

#6 Lepšie porozumiete ľuďom

Máte niekedy pocit, že ľuďom už vôbec nerozumiete? Aj za to môže niesť zodpovednosť nedostatok spánku. Je totiž dokázané, že ľudia, ktorí ho nemajú dosť, často prehliadajú niektoré menej badateľné emócie.