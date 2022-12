Toto je 8 znamení, že vo vašom živote nastal čas na nejakú radikálnu zmenu

Pociťujete v poslednom období únavu, demotiváciu či nespokojnosť so smerovaním vášho života? Možno v ňom nastal čas na nejakú radikálnu zmenu. Spoznáte to podľa toho, že týchto 8 znakov vám bude dôverne známych.

#1 Žijete len pre víkendy

Nejaký dôvod na radosť by sme si mali nájsť každý jeden deň – a to nielen počas víkendov. Veľa ľudí však žije doslova len pre piatky, soboty a nedele, čo je však jasným signálom toho, že niečo nie je v poriadku.

#2 Nemáte pevne stanovené svoje priority

Ak by sa vás niekto opýtal na to, aké sú vaše priority, zrejme by vás to nepríjemne zaskočilo, pretože by ste na túto otázku nevedeli odpovedať. Ak však nemáme určené aspoň základné priority, nevieme ani to, kam smeruje náš život.

#3 Každodenné povinnosti z vás vysávajú všetku energiu

Či už chodíte do školy alebo do práce, absolútne vás to nebaví, a považujete to za niečo, čo vás oberá o všetku energiu a radosť zo života. Preto, ak čo i len trochu máte tú možnosť, najlepšie je vybranú školu či prácu zmeniť – vždy sa to dá, aj keď to na začiatku, samozrejme, nikdy nie je jednoduché.

#4 Žiarlite častejšie ako kedykoľvek predtým

Ak sa dozviete o úspechu niekoho zo svojho okolia, netešíte vás to – práve naopak. Navonok možno dáte najavo falošnú radosť, no vo svojom vnútri cítite zášť a žiarlite, že niekto má to, po čom vy tak veľmi túžite.

#5 Nič vám neprináša šťastie

Opäť by ste chceli cítiť šťastie, no ani len netušíte, ako sa k nemu dopracovať. Radosť vám už totiž neprinášajú ani veci či aktivity, ktoré ste predtým tak milovali.

#6 Nedokážete vykročiť zo svojej komfortnej zóny

Viete, že by ste tak mali urobiť, pretože tam, kde sa nachádzate teraz, vás už nečaká nič dobré. Nie je to však také jednoduché – váš strach, vaša únava či vaša demotivácia sú už také veľké, že máte pocit, že to jednoducho nedokážete.

#7 Neustále pociťujete únavu

Bez ohľadu na to, koľko hodín spíte, stále pociťujete únavu, a ráno už automaticky vstávate so zlou náladou a bez nadšenia. Snažíte sa to zmeniť, no vôbec sa vám nedarí.

#8 Začali ste veľa ohovárať

Jednou z mála aktivít, ktoré vás dokážu nadchnúť, je klebetenie a ohováranie. Z nejakého dôvodu zrazu nachádzate radosť v tom, keď môžete kritizovať životy ostatných, niekde v hĺbke duše však možno tušíte, že je to len preto, aby ste nemuseli zhodnotiť svoj vlastný život.