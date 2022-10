Sú pre vás dôležitejšie čas alebo peniaze? Odpoveď o vás prezrádza mieru vášho šťastia

Myslíte si, že v živote sú dôležitejšie peniaze alebo čas? Túto otázku si mnohí kladú často, avšak veľakrát na ňu nájdu odpoveď až vtedy, keď je už neskoro. Psychológovia sa na ňu však rozhodli pozrieť bližšie, a dospeli k veľmi zaujímavým záverom.

Viac o tom napísal portál Spring.

Čo je pre vás dôležitejšie?

Ak ste bez väčšieho váhania odpovedali, že väčšiu hodnotu má pre vás čas, máme pre vás dobrú správu — táto odpoveď je u ľudí spojená s väčšou mierou šťastia.

Štúdie sa zúčastnilo celkom 4 600 ľudí, pričom pre čas sa rozhodla viac ako polovica. Ako sa následne ukázalo, boli to ľudia, ktorí sa mohli pochváliť väčšou mierou šťastia ako tí, ktorí odpovedali, že dôležitejšie sú pre nich peniaze.

Čím sme starší, tým viac si vážime čas

Dr. Ashley Whillans, ktorá výskum viedla, hovorí: “Čím sú ľudia starší, tým viac chcú tráviť čas zmysluplnejším spôsobom, než zarábaním peňazí.”

Ľudia dostávali pri tomto zaujímavom výskume otázky, ako napr. či by si vybrali drahší byt a kratšie dochádzanie do práce alebo lacnejší byť, no dlhšie dochádzanie. Výskumníkov zaujímalo ale aj to, či by si zvolili prácu s dlhším pracovným časom a vyšším platom, alebo s nižším pracovným časom, no taktiež nižším platom.

Dr. Ashley Whillans na základ odpovedí respondentov zhodnotila: “Mať viac voľného času je pre šťastie pravdepodobne dôležitejšie, ako mať viac peňazí.”

Autori štúdie tiež hovoria, že nezistili žiadne prepojenie medzi odpoveďami respondentov a ich príjmom či pohlavím. Opäť raz sa teda zrejme potvrdilo, že peniaze sú síce dôležité, avšak šťastie sa za ne kúpiť nedá.