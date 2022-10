Necítite sa na svoj vek? Týchto 5 výhod majú ľudia, ktorí sa cítia mladšie

Na koľko rokov sa cítite? Ak je to menej, ako je váš skutočný vek, máte obrovskú výhodu — a to dokonca nielen jednu. Istej štúdii sa totiž podarilo dokázať, že cítiť sa mlado so sebou nesie viacero dôležitých benefitov.

Viac o nich napísal portál Spring.

Cítiť sa mladšie je prospešné

Na základe výskumu dospeli vedci k zisteniu, že ľudia, ktorí sa cítia mladšie, majú 5 nasledovných výhod:

1. Ich duševné zdravie je na tom lepšie.

2. Je menej pravdepodobné, že budú viesť sedavý spôsob života.

3. Majú lepšie kognitívne funkcie.

4. Majú menej chronických ochorení.

5. Pravdepodobnosť, že budú hospitalizovaní, je nižšia.

Štúdie sa zúčastnili respondenti vo veku od 24 až do 102 rokov. Výskum dokázal, že u tých, ktorí sa cítili mladšie, bola o 10-25 % nižšia pravdepodobnosť, že budú v priebehu ďalších 2-10 rokov hospitalizovaní.

Všetko súvisí so všetkým

Spoluautorka štúdie, Dr. Angelina R. Sutin hovorí, že pokiaľ sa ľudia neustále sťažujú na svoj vek a cítia sa staršie, negatívne to ovplyvňuje tiež ich psychické a fyzické zdravie. Platí to však aj naopak — čím mladšie sa človek cíti, tým lepšie je na tom aj jeho zdravie.

Ďalší spoluautor štúdie, Dr. Antonio Terracciano dodáva, že vyšší subjektívny vek spôsobuje aj viac sedavý spôsob života a taktiež pokles kognitívnych funkcií.