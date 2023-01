Siaha do hlbín vášho podvedomia. Tento virálny 3-otázkový test vám toho prezradí naozaj veľa

Naše podvedomie je veľmi mocné a ukrýva odpovede na množstvo zaujímavých otázok nielen ohľadom našej povahy, ale aj ohľadom toho, akým spôsobom nás vnímajú iní ľudia. Ak chcete nahliadnuť pod jeho povrch, odpovedzte na tieto 3 krátke otázky.

Tento zaujímavý psychologický test publikoval portál Your Tango.

Tri otázky, na ktoré musíte odpovedať, sú nasledovné:

#1 Aká je vaša najobľúbenejšia farba a prečo?

Bez dlhšieho premýšľania intuitívne odpovedzte, ktorá farba je vašou najobľúbenejšou, a vyberte dve prídavné mená, ktoré charakterizujú, prečo ju milujete. Ak napríklad poviete žltá, mohli by ste povedať, že je “energizujúca a pozitívna”.

#2 Aké je vaše obľúbené zviera a prečo?

Ďalej si položte otázku, ktoré zviera máte zo všetkých najradšej a opäť k nemu priraďte dve prídavné mená. Ak napríklad poviete pes, môžu to byť vlastnosti “lojálny a priateľský”.

#3 Čo v prírode milujete najviac a prečo?

Pri poslednej otázke sa zamyslite nad tým, čo milujete v prírode najviac. Sú to hory? Jazerá? Moria? Lesy? Alebo západ slnka? Odpovedzte si a zároveň sa zamyslite nad tým, prečo je to tak. Ak napríklad milujete sedieť pri vode, dôvodom môže byť, že vám to prináša neuveriteľný pokoj.

Výsledky

Teraz prejdime k vašim odpovediam na jednotlivé otázky.

#1 Aká je vaša obľúbená farba a prečo?

Aké prídavné mená ste priradili k vašej najobľúbenejšej farbe? Práve ony totiž vystihujú, ako vás vníma vaše okolie.

#2 Aké je vaše obľúbené zviera a prečo?

Prídavné mená, ktoré ste priradili k vášmu najobľúbenejšiemu zvieraťu vám prezrádzajú, čo podvedome hľadáte vo svojej polovičke.

#3 Čo v prírode milujete najviac a prečo?

Aký pocit máte pri pozorovaní toho, čo v prírode milujete najviac? Tento popis predstavuje to, aký pocit vám dáva vaša viera v Boha, vo vesmír či v akúkoľvek inú vyššiu moc, v ktorú veríte.