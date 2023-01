O trpezlivosti ženy dokonale napísal portál Thought Catalog. Uvádza, že žena bude doslova hľadať aj tisíce výhovoriek a ospravedlnení, len aby sa nemusela vzdať muža, ktorého miluje. Nech má však akokoľvek dobré srdce, ten moment raz nastane…

Problémom ľudí s dobrým srdcom je to, že uveria všetkému, čo im poviete. Nie preto, že by boli naivní alebo hlúpi, ale preto, že veria v dobro ľudí. Chcú veriť, že každý je tak úprimný, a má také čisté úmysly, ako oni.

A tak je to aj so ženami s dobrým srdcom. Keď sa do niekoho zamilujú, chcú v tom mužovi vidieť len to dobré – bez ohľadu na to, koľkokrát ich sklamal či zradil.

Žena s dobrým srdcom miluje bezpodmienečne. Chce vo vás vidieť dobrého človeka. A dá vám tisíc šancí na to, aby ste jej dokázali, že ním ste.

Bude vám vychádzať v ústrety a spraví pre vás všetko, čo bude v jej silách – bez toho, aby nad tým premýšľala.

Nie preto, že je naivná. Ale preto, že vo vás verí.

Avšak paradoxne, tieto ženy bývajú oklamané a zradené najčastejšie. Napriek tomu dokážu odpustiť aj stokrát.

Aj srdce zo zlata sa však jedného dňa unaví.

Viera takejto ženy vo vás sa v ten deň zlomí, a spochybní všetko, čo si o vás doteraz myslela. Začne si klásť otázku, či je to ona, kto spravil niečo zle, a kto to všetko pokazil. S otázkami však prichádzajú aj odpovede, a ona tak zistí, že nepokazila nič. Boli ste to vy.

A tak vás jednoducho nechá odísť.

Nebude sa hnevať, nebude vám to mať za zlé. Len vás jednoducho nechá odísť, pretože pre ňu navždy ostanete človekom, ktorý spochybnil jej hodnotu, a zneužil jej dobro.

Zrejme ju to bude bolieť ešte viac ako vás.

Bude jej doslova lámať srdce, že sa vás musí vzdať. Preto sa pri odchode pozrie cez rameno, či nepodniknete niečo preto, aby ostala. Vy to však nespravíte, pretože v tomto momente si jej hodnotu ešte nebudete uvedomovať. To príde až neskôr. Keď už bude neskoro.

Táto žena už totiž vtedy bude vidieť, že pre vás robila všetko, zatiaľ čo vy ste nerobili nič.

Avšak v deň, kedy si to uvedomíte, a budete to chcieť zmeniť, už bude neskoro. Jej srdce sa z vás totiž už až príliš unavilo.

Stratila vo vás vieru, a to bol moment, kedy o vás definitívne stratila záujem.