Skvelá správa: Psychológovia zistili, ako si môžete z hlavy “vymazať” nejakú spomienku

Asi každý z nás si už niekedy v živote povedal, že na nejakú udalosť by najradšej zabudol. Existujú totiž spomienky, ktoré sú pre nás z nejakého dôvodu bolestivé, a najradšej by sme si ich z mysle jednoducho odstránili.

Čo by ste povedali na to, keby sme vám prezradili, ako na to? Viac o tomto zaujímavom vedeckom poznatku napísal portál Spring.

Zmeňte kontext

To, na čo sa vedcom podarilo prísť, môže byť pre mnohých ľudí doslova prelomové. Dokázali totiž, že zmena kontextu spomienok nám môže vo finále pomôcť úplne na ne zabudnúť.

V praxi to znamená, že zámerným vytláčaním súvisiacich vecí z mysle sa môžeme napokon zbaviť aj cieľovej myšlienky, ktorá nás ťaží najviac.

Tento maximálne efektívny trik vychádza z faktu, že naše spomienky sú vysoko kontextové — čo znamená, že v našej hlave sú usporiadané podľa toho, kde sa odohrali, s kým sme vtedy boli a čo sa ešte v tom čase dialo.

Dr. Jeremy Manning, hlavný autor štúdie, vysvetľuje: “Je to napríklad ako zámere zo svojej hlavy vytláčať všetky spomienky na varenie vašej babičky, ak na ňu aktuálne nechcete myslieť.”

Potvrdil to aj výskum

Aby sa vedci uistili, že to skutočne funguje, respondentom rozdali zoznam slov, ktoré sa mali naučiť naspamäť. Popri učení sa im zobrazovali náhodné scenérie — ako napríklad obrázky pláží, hôr a podobne.

Vedci následne použili frekvenčnú magnetickú rezonanciu na skenovanie činnosti mozgu a zistili niečo veľmi zaujímavé. Ak respondentom povedali, aby zabudli na nejaké konkrétne slová, z mozgu sa im vymazali aj obrázky, ktoré im pri tom boli prezentované.

Inými slovami povedané — aby zabudli na konkrétne slovo, zbavili sa aj kontextu, v ktorom sa ho naučili.

Zabúdanie je niekedy dôležité

Dr. Manning pritom poukázal na to, že zabúdanie je niekedy mimoriadne dôležité — napríklad ak chceme zabudnúť na nejakú traumatickú či bolestivú udalosť.

Ak teda cítite, že niečoho by ste sa chceli zbaviť, skúšajte si z mysle postupne vytesniť najprv všetko to, čo s tým akokoľvek súvisí. Uvidíte, že takýmto spôsobom napokon vybledne aj ústredná spomienka.