Pozor — toto je 7 varovných signálov, že ešte stále lipnete na niekom z vašej minulosti

Pre niektorých ľudí je obrovským problémom zabudnúť na svoju ex polovičku, čo je však ešte horšie je to, že si to odmietajú priznať. Neustále tak žijú v minulosti a lipnú na niekom, s kým už však ďalej nie sú.

Toto je 7 varovných signálov, že ešte stále lipnete na niekom z vašej minulosti. Popísal ich portál Your Tango.

#1 Stále ho/ju sledujete na sociálnych sieťach. Ak už ďalej s niekým nie ste vo vzťahu, je to úplne zbytočné. Aj keď ste sa rozišli “v dobrom”, je to len zbytočný odstrašujúci signál pre niekoho ďalšieho, kto by o vás mal záujem.

#2 Nedokážete nájsť nikoho, kto by vás zaujal. Ak sa k tomu aj niekto priblíži, okamžite ho začnete porovnávať s danou osobou, a tento súboj niekto nový nikdy nevyhrá.

#3 Všetkých mužov/ženy hádžete do jedného vreca. Hovoríte, že všetci sú takí istí, že láska už neexistuje a podobne. Je to ale len preto, že stále žijete v minulosti a ešte sa vám nepodarilo spracovať to, čo sa stalo.

#4 Nechcete sa vzdať svojej slobody. Prezentujete ju ako obrovskú výhodu, v mnohých prípadoch to ale ľudia robia len preto, pretože nedokážu byť vo vzťahu s nikým iným než s danou osobou, a tak to radšej skrývajú za to, že sa zamilovali do single života.

#5 Iritujú vás všetci muži/ženy. Ktokoľvek vás akýmkoľvek spôsobom osloví, je zlý a považujete to za nepríjemné. Aj toto môže byť znakom toho, že ste sa ešte nedostali z predošlého vzťahu.

#6 Nikto vás nepriťahuje. Aktuálne nemáte žiaden objekt záujmu a ostatným sa ani nesnažíte zapáčiť — a to aj napriek tomu, že ste single, a mohli by ste si robiť, čo chcete.

#7 Stále máte v hlave vaše spoločné spomienky, akoby sa udiali včera. Každá spomienka časom vybledne, ostávajú iba tie s ľuďmi, ktorí pre nás stále znamenajú veľa. Aj toto je preto jeden z hlavných indikátorov toho, že na niekom vám ešte záleží.