Povedali ste už niekedy niekomu túto vetu? Podľa štúdie ste mu tým dočasne znížili IQ o 30%

Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že niektorí ľudia ju počúvajú až pričasto… Poďme sa na to však pozrieť seriózne. Istá štúdia, ktorá bola uverejnená v Journal of Personality and Social Psychology totiž dokázala, že počúvanie nasledovnej vety dokáže znížiť naše IQ až o neuveriteľných 30%.

Článok pokračuje pod videom ↓

Zažili ste už niekedy pocit odmietnutia alebo podceňovania? Jedno alebo druhé (alebo oboje) už niekedy zažil pravdepodobne každý z nás a isto sa zhodneme na tom, že nejde o nič príjemné. Vedeli ste však, že posilňovanie takýchto emócií je vyslovene nebezpečné?

Vedcom sa totiž podarilo zistiť, že IQ človeka dokážete dočasne znížiť až o 30%, keď mu poviete nasledovnú vetu:

Do konca života ostaneš sám.

Neznie to príjemne, však? Počuť túto vetu nepadlo dobre ani participantom tohto zaujímavého výskumu. Výskumný tím ju totiž časti skúmaných ľudí skutočne povedal. Prekvapivé bolo, že títo ľudia dosiahli v IQ testoch, ktoré nasledovali, v priemere o 30% nižšie hodnoty IQ než ľudia, ktorým táto veta povedaná nebola.

Ako vysvetľuje autor štúdie, Roy Baumeister: “Pre čo najpresnejšie výsledky sme vykonali tri veľmi podobné štúdie. Všetky však dokázali, že u ľudí, ktorým bola povedaná táto veta, dočasne výrazne klesli kognitívne a analytické funkcie. Perspektíva sociálneho vylúčenia u nich tak znížila schopnosť inteligentného myslenia.”

A ako je to možné? Opäť prenecháme slovo Royovi Baumeisterovi: “Príčinu vidíme v tom, že ľudia vnímajú hrozbu sociálneho vylúčenia ako hrozivú averznú udalosť a automaticky sa snažia potlačiť negatívne emócie, ktoré to v nich vyvoláva. To však odčerpáva ich energiu a narúša to isté procesy, ktoré sú nevyhnutné pre inteligentné myslenie.”

Zjednodušene povedané, hrozba toho, že zostanú navždy sami, v nich vyvolala negatívne pocity, ktoré im následne bránili koncentrovať sa.

Nabudúce sa preto skúste vyvarovať tomu, že túto vetu niekomu chtiac či nechtiac poviete. Inak by sa vám to mohlo vrátiť.