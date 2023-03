Podvedomie prezradí všetko. Týchto 7 znakov je dôkazom toho, že niekto vás nemá rád

Máte pocit, že niekto vás nemá rád? Možno nejde len o pocit, ale o skutočnosť. Ak vám to však tento človek nie je schopný povedať do očí, existujú aj iné spôsoby, ako to zistiť. Ide o týchto 9 znakov, ktoré by ste mali sledovať. Ak si ich všimnete, je takmer isté, že osoba, s ktorou práve hovoríte, vás nemá rada.

Týchto 7 podvedomých znakov popísal portál Brightside.

#1 Škriabe sa na krku

Pokiaľ sa niekto dotýka svojho krku, môže ísť aj o flirtovanie. Ak ste si však istý, že to nie je tento prípad, alebo ak ide doslova o škriabanie sa, venujte tomuto signálu pozornosť. Zlým znamením je aj to, ak má niekto mierne zdvihnuté ramená.

#2 Má zovreté pery

Zovreté pery nikdy nie sú dobrým znamením. Môže to naznačovať, že daná osoba nesúhlasí s tým, čo práve hovoríte. Skúste preto zmeniť tému. Ak zovreté pery pretrvajú, daná osoba sa zrejme vo vašej prítomnosti necíti dobre.

#3 Veľká vzdialenosť

Aj fyzická vzdialenosť je spoľahlivým indikátorom toho, či vás má niekto rád. Ak si od vás udržiava až neprimerane veľký odstup, ktorý vám môže byť doslova až nepríjemný, dobré znamenie to určite nie je.

#4 Falošný úsmev

Rovnako zlým znamením je aj falošný úsmev. Spoznáte ho relatívne jednoducho – podľa očí. Pokiaľ je úsmev falošný, zapájajú sa doň prevažne svaly len v spodnej časti tváre, a smejú sa akoby len ústa. Keď je však úsmev úprimný, zapájajú sa doň svaly na celej tvári, čo najlepšie spozorujete na očiach.

#5 Vyhýbanie sa očnému kontaktu

Signálom, že niekto k vám neprechováva sympatie je aj to, ak sa pri vás vyhýba očnému kontaktu. Naopak, ak ho s vami niekto udržiava, a keď dokonca vidíte, že uňho došlo aj k rozšíreniu zreničiek, znamená to, že tomuto človeku sa naozaj páčite.

#6 Dostávate jednoslovné odpovede

Niečo podobné ste už zrejme zažili. Ak mate pocit, že konverzáciu vediete len vy, a od druhej strany dostávate prevažne len jednoslovné odpovede, je jasné, že o komunikáciu s vami záujem nemá.

#7 Ruky položené na operadlách

Napovedať vám môže aj situácia, kedy bude daná osoba sedieť v kresle alebo na stoličke s operadlami. Ak má na nich totiž položené ruky, môže to znamenať, že najradšej by okamžite vstala a odišla.