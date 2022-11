Počuli ste už o 50-dňovej výzve “Project 50”? Úspešne ju zvládne len 1 % ľudí

Obsah na TikToku je až extrémne rôznorodý. Nájdete na ňom množstvo doslova zbytočných videí, ktoré vás len oberajú o čas, avšak ak máte šťastie, môžete natrafiť aj na naozaj hodnotný obsah. K tomu patria napríklad aj videá o rôznych výzvach, ktoré majú obrovský potenciál posunúť vás ďalej. Jednou z nich je výzva Project 50.

Autorom tejto výzvy je kreatívne štúdio SOM Studios. Výzva sľubuje, že ak úspešne dospejete do jej konca, zaradíte sa medzi 1 % ľudí, ktorí na svete patria medzi tých najlepších na svete. Rapídne sa zlepší nielen vaša postava, ale aj vaša psychika a takisto spravíte obrovský krok vo svojom kariérnom živote.

Ak by ste takéto zmeny uvítali, pravidlá sú nasledovné. Po dobu najbližších 50 dní musíte dodržiavať týchto 7 pravidiel. Možno si najprv poviete, že na niečo také nemáte čas, avšak predtým, ako túto výzvu odsúdite si spočítajte, koľko času denne trávite napríklad pozeraním TV či scrollovaním sociálnymi sieťami.

Navyše to má ešte jeden “háčik”. Akonáhle v jeden deň nedodržíte ktorékoľvek z pravidiel, vraciate sa na 0 a výzvu musíte začať od samého začiatku, teda od prvého dňa.

Trúfnete si na to a zaradíte sa medzi 1 % ľudí, ktorí sú schopní dokončiť ju?

Sedem pravidiel výzvy

1. Každý jeden deň vstaňte pred 8:00 — aj počas víkendov. Taktiež si každý deň doprajte minimálne 6 hodín spánku.

2. Zaveďte si hodinovú rannú rutinu. Pri tejto výzve si uvedomíte, že ráno robí deň. To, ako ho začnete, diktuje celý jeho ďalší priebeh. Vytvorte si preto svoju hodinovú rannú rutinu, ktorá vám bude vyhovovať. Môžete sa venovať niečomu z nižšie uvedených bodov, alebo si do nej zaradiť niečo úplne iné — je to len na vás. Ide o to, aby ste sa počas tejto hodiny venovali len sebe, a hlavne — zabudnite počas nej na smartfón. Môžete ho využiť napr. na pustenie si hudby či motivačného videa, avšak žiadne sociálne siete, žiadne maily, žiadne správy.

3. Každý jeden deň sa musíte minimálne 60 minút venovať nejakej pohybovej aktivite. Vyberte si však niečo, čo vás bude naozaj baviť. Ak si netrúfate na šport, alebo sa chcete zregenerovať, počíta sa aj hodinová prechádzka.

4. Každý deň si prečítajte aspoň 10 strán z nejakej knihy.

5. Každý deň venujte hodinu denne učeniu sa nejakej novej zručnosti. Je len na vás, či si o tom budete čítať knihu, absolvujete nejaký kurz alebo budete pozerať videá na Youtube. Za 50 dní je to minimálne 50 hodín, čo naozaj nie je zanedbateľné a môže vás to (resp. by vás to malo) priviesť aj k nejakej novej zárobkovej činnosti.

6. Počas celých 50 dní sa stravujte zdravo. Žiaden fast food, žiadne nezdravé jedlo, a hlavne, čo mnohých ľudí odradí: žiaden alkohol.

7. Každý jeden deň si zapíšte nielen svoj progres, ale aj svoje pocity, myšlienky, nápady, vízie, plány. Denný journaling si môžete zaradiť aj do svojej rannej rutiny, no ak vám to vyhovuje viac, pokojne sa mu venujte aj večer, je to len na vás. Je to ale úžasný návyk, ktorý vás — takisto ako všetky ostatné z tejto výzvy — posunie ďalej.

Trúfate si na túto 50-dňovú výzvu?