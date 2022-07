Máte v poslednom období hrozný spánok? Vedci prezradili, v akom veku sa nám spí najhoršie

Trápia vás v poslednom období pretrvávajúce problémy so spánkom? Ak áno, nie je to nič príjemné. Nedostatok spánku nám spôsobuje len samé problémy — sme podráždení, nedokážeme sa sústrediť, neustále sme unavení a môžu sa objaviť aj problémy s naberaním váhy. Možno je však za vaším problémom so spánkom vek.

Možno si spomínate na to, že v mladosti by asi každý z nás zaspal aj uprostred preplnenej diaľnice. Ak sa vám zdá, že čím sme starší, tým je to so spánkom horšie, nie je to len váš subjektívny pocit, ale fakt, ktorý už, ako informuje aj portál Spring, potvrdila aj veda.

Vedecký výskum dokázal, že ľudia spia najmenej vo veku okolo 40 rokov. Ako sa ukázalo, ich spánok je veľmi neefektívny, čo znamená, že aj keď v posteli preležia povedzme 8 hodín, prespia možno 5-6 (ak vôbec).

Spánok sa považuje za optimálny, ak prespíme aspoň 85 % času stráveného v posteli, čo predstavuje cca 7 hodín z odporúčaných 8, čo je optimálny stav.

Ak sa ale v noci neustále prebúdzate či nedokážete zaspať, váš spánok stráca efektivitu, čo má za dôsledok to, že môžete neustále pociťovať podráždenosť či únavu.

Dobrou správou ale je, že vo vyššom veku sa spánkový režim opäť napraví. Vedci v rámci tohto výskumu skúmali 11-tisíc respondentov, ktorým bola dlhodobo meraná kvalita spánku.

Na zaujímavý fakt poukázal aj hlavný autor štúdie, Dr. Shaoyong Su. Hovorí, že ľudia si často myslia, že najmenej spia dospievajúci ľudia — kvôli štýlu ich života — a ľudia okolo 30-tky kvôli ich pracovným povinnostiam. Ako sa však ukázalo, nie je to pravda, a tento predpoklad sa nepotvrdil.

Okrem toho sa vedcom v rovnakej štúdii podarilo dokázať tiež to, že medzi spánkovým režimom mužov a žien je len minimálny rozdiel, a to ten, že ženy spávajú o niečo dlhšie ako muži, a zároveň chodia spať neskôr.