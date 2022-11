Je čas na zmenu. Toto je 6 znamení, že vo vašom živote sa ihneď musí niečo zmeniť

Každý človek by sa vo svojom živote mal chcieť posúvať. K tomu však patrí aj nevyhnutnosť opustiť miesta, ktoré nám už ďalej nemajú čo dať. Nastal u vás čas na obrovský krok vpred? Prezradí vám to týchto 6 znamení.

Článok pokračuje pod videom ↓

Popísal ich portál Medium.

#1 Veľa premýšľate o minulosti

“Zmena je zákonom života. Tí, ktorí sa pozerajú len na minulosť alebo prítomnosť, sa pripravujú o budúcnosť.” — John F. Kennedy

Veľakrát máme tendenciu prikrášľovať si minulosť a robiť ju lepšou, než bola. Život ale musíme žiť v prítomnosti, a čo je ešte dôležitejšie — nesmieme zabúdať na budúcnosť. Mať ju na pamäti znamená každý deň sa k nej priblížiť o ďalší krok.

#2 Nerobíte to, o čom hovoríte

“Musíte vedieť, že dobrým človekom vás robia vaše činy, nie túžba byť ním.” — Matthew Quick

Súhlasia vaše slová s tým, ako sa správate? Robíte to, o čom rozprávate? Pokiaľ nie, je to problém. Znamená to totiž, že nežijete život, po akom túžite. Navyše tým u druhých strácate dôveryhodnosť.

#3 Vaše vzťahy sú povrchné

“Falošní priatelia veria klebetám, praví veria vám.” (neznámy)

Máte pocit, že takmer všetky vaše vzťahy sú povrchné, a chýba im hĺbka? Nastáva v nich “šum v komunikácii”, chýba v nich dôvera alebo v nich nemáte pocit bezpečia? Ak vzťah nie je úprimný, je pre vás len stratou času, a je pre vás zbytočné udržiavať ho nažive.

#4 Cítite prázdnotu

“Bol som úplne prázdny, cítil som sa ako chodiaca mŕtvola.” — Fred Gipson

Možno vás to prekvapí, ale emocionálna prázdnota je len obranný mechanizmus organizmu, ktorý vás ochraňuje pred emocionálnou traumou, enormným stresom či depresiou. Dobrou správou je, že tento stav môže byť krátkodobý, avšak iba keď ho skoro “podchytíte”. V každom prípade ale ide o vážny signál, že vo vašom živote musí nastať zmena.

#5 Máte strach z názoru ostatných

“Urobiť krok vpred a vysloviť niečo nové — to je to, čoho sa ľudia boja najviac.” — Fiodor Michajlovič Dostojevskij

Tento strach vám vždy bude brániť v tom, aby ste sa rozvíjali a posúvali vpred. Ľudom nevadí, keď sa vám darí — pokiaľ sa vám nedarí viac ako im. Nikdy nestojte na mieste kvôli tomu, “čo povedia druhí”.

#6 Cítite, že stagnujete

“Na vašej ceste budete musieť čeliť mnohým prekážkam. Nedovoľte ale, aby ste boli jednou z nich.” — Ralph Marston

Máte pocit, že ste uviazli na mieste? Že nerastiete, že žijete vo väzení? Jasnejší signál, že potrebujete zmenu, už ani nemôžete dostať.