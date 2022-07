Izolofília: Ak odpoviete “áno” aspoň na 8 z týchto 10 otázok, máte ju aj vy

Cítite sa lepšie v spoločnosti alebo osamote? Radíte sa skôr k introvertom alebo k extrovertom? Aj tieto veci totiž rozhodujú o tom, či o sebe môžete povedať, že ste tzv. “izolofil”, alebo že máte “izolofíliu”. Viac o nej napísal portál I Heart Intelligence.

Článok pokračuje pod videom ↓

Čo to teda izolofília vlastne je? Nejde o žiaden “dočasný stav”, ale o celkové nastavenie mysle, v rámci ktorého sa jednoducho cítite oveľa lepšie osamote, než v spoločnosti ľudí. Pre tento prípad je však potrebné rozlišovať pojmy samota a osamelosť.

Izolofília

Zatiaľčo osamelí ľudia si samotu nevybrali dobrovoľne, a spoločnosť by práveže privítali, naopak, samota je mnohým ľuďom príjemná a doslova ju vyhľadávajú. Izolofília je preto typická predovšetkým pre introvertov, ktorí sa síce navonok javia byť ako tichí ľudia, no o to bohatší je ich vnútorný svet.

Pre izolofilov sú preto veľké spoločenské podujatia veľmi vyčerpávajúce a stresujúce. Každý izolofil sa cíti najlepšie buď úplne sám, alebo maximálne v prítomnosti nejakej svojej najbližšej osoby (nech ju však akokoľvek miluje, aj od nej si občas potrebuje oddýchnuť).

Ako teda zistíte, či ste izolofilom?

Pravdepodobne ste, ak poviete “áno” aspoň na 8 z týchto 10 tvrdení.

1. Milujete samotu a uprednostňujete ju pred spoločnosťou iných ľudí.

2. Spoločenské podujatia vás unavujú a vyčerpávajú.

3. Ak ste celý deň v spoločnosti ľudí, potrebujete potom doslova čas na “regeneráciu”.

4. Keď si môžete vybrať, či pôjdete von alebo zostanete doma, vo väčšine prípadov si zvolíte druhú možnosť.

5. Keď ste sami, nikdy sa nenudíte.

6. Patríte k introvertom.

7. Samota vás dobíja energiou.

8. Keď ste sami, necítite sa osamelo.

9. Samota vo vás podporuje kreativitu.

10. Uprednostňujete virtuálny kontakt (maily, správy) pred osobným.