DOKÁZANÉ: Tu je vysvetlenie toho, prečo sú ľudia nervózni, keď sú hladní

Nie náhodou sa hovorí, že za takmer každou hádkou či každým rozchodom je niekto, kto bol práve hladný. Aj vedcom sa už podarilo dokázať, že hlad z nás robí klbko nervov. Poďme sa preto bližšie pozrieť na to, čo sa v našom tele deje, keď nás prepadne hlad.

Viac o tom napísal portál Spring.

Hlad naozaj vzbudzuje hnev

Možno sa vám už viackrát stalo, že niekto sa vám ospravedlňoval za svoje nevhodné správanie, pričom jeho vysvetlením bolo to, že bol “hladný”. Ak ste tomu nedokázali uveriť, spravili ste chybu — už aj vedcom sa totiž podarilo dokázať, že hlad z nás robí poriadnych nervákov.

Profesor Viren Swami, hlavný autor štúdie, k tomu povedal: “Mnohí z nás si uvedomujú, že hlad môže ovplyvniť naše emócie, ale prekvapivo málo vedeckých výskumov sa zameralo konkrétne na hlad. Sledovaním ľudí v ich každodennom živote sme ale zistili, že hlad súvisí s vysokou mierou hnevu a podráždenosti a s nízkou mierou potešenia.”

Existuje len jediné riešenie

Vedci tiež poukazujú na jeden zaujímavý fakt, a to síce že ide o problém, s ktorým sa jednoducho nedá nič robiť. Pokiaľ už nervozita z hladu vznikne, jediným riešením je najesť sa — a neexistuje nič, čím by sa tomu dalo predísť, alebo ako by sa to dalo obísť.

Jediná vec, ktorú môžeme urobiť, je šíriť o tomto probléme povedomie a pokiaľ vieme, že že u niekoho vedie hlad k naozaj negatívnym emóciám, jednoducho sa tomu snažte predísť.

Vyhľadávanie príčin na hnev

Výskum dokázal tiež to, že hlad ani tak nevytvára hnev samotný, ako skôr negatívne emócie, ktoré človeka priam nútia hľadať si nejakú zámienku na to, aby mohol reagovať podráždene či nahnevane.

Ak teda podobné stavy trápia aj vás, skúste si so sebou vždy a všade nosiť aspoň niečo drobné na zakusnutie, kým si nedostanete k plnohodnotnému jedlu. Môžete tak predísť mnohým zbytočným konfliktom.