Dnes vstupuje Mesiac do novu. Tieto 3 astrologické znamenia by mali byť ostražité

Leto je v plnom prúde a tak ako každý mesiac, aj v tomto nás čaká nov Mesiaca — a to práve dnes. Tentokrát sa ponesie v znamení Leva, takže vo všeobecnosti podnieti našu tvorivosť a pripomína nám, že je úplne v poriadku byť tak trochu “sebecký” a venovať si čo najviac lásky a pozornosti.

Portál Bustle popísal, ktoré 3 znamenia pocítia tento spln najviac intenzívne.

Býk

Ľudia narodení v tomto znamení môžu v nadchádzajúcich dňoch cítiť intenzívnu povinnosť chrániť nielen seba, ale aj svojich blízkych. Dajte si však pozor — táto “ochranná” energia sa môže veľmi ľahko premeniť na aroganciu. Buďte tiež otvorení novým príležitostiam, ktoré sa vám v tieto dni naskytnú. Zmena je síce nepohodlná a na prvý pohľad sa vám možno nebude pozdávať, pôjde ale o niečo, čo vás má posunúť vpred.

Lev

Všetky oči sú práve na vás — presne tak, ako to máte najradšej. Tento nov ešte viac podporí vašu úžasnú, sebavedomú energiu. Budete sa cítiť ešte odvážnejšie ako zvyčajne, dajte si ale pozor v profesionálnej oblasti. Mohlo by sa totiž stať, že na seba budete chcieť strhnúť aj pozornosť za zásluhy iných, čo by mohlo vaše pracovné vzťahy poriadne naštrbiť. Buďte tímovým hráčom a všetko bude v poriadku.

Vodnár

Tento nov dá u ľudí narodených v tomto znamení do popredia predovšetkým ľúbostný život. Nadchádzajúce obdobie akosi pritiahne do vášho života ďalšiu drámu a je veľmi pravdepodobné, že vo vzťahu k vášmu partnerovi alebo domovu vo všeobecnosti vznikne nejaký konflikt. Na druhej strane ale zažívate nával túžby po romantike, takže sa môže stať, že vo vašom živote sa objaví niekto nový.