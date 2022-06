Čo uvidíte na tomto obrázku ako prvé? Prezrádza to o vás, čo vám kazí všetky vzťahy

Naše podvedomie má väčšiu moc, než sme si častokrát sami ochotní pripustiť. Ovplyvňuje v našich životoch obrovské množstvo vecí — okrem iného aj to, čo ste si všimli na tomto obrázku ako prvé. Prezrádza to o vás, čo ničí vaše vzťahy — zrejme bez toho, aby ste si to uvedomovali.

Tento test priniesol portál Your Tango.

Čo vás teda na tomto obrázku zaujme ako prvé?

Lebka

Ak vás ako prvý zaujal práve tento element, naznačuje to, že vaše vzťahy poznačilo to, že máte skôr introvertnú povahu, a potrebujete aj veľa času a priestoru pre seba. Na tom, samozrejme, nie je nič zlé, avšak nie každý to dokáže pochopiť a akceptovať. Hľadajte si k sebe preto niekoho, kto bude túto vašu vlastnosť plne tolerovať — aby ste sa kvôli niekomu nemuseli meniť.

Postava s kapucňou

Ak ste si najprv všimli práve ju, znamená to, že vašou črtou je intenzívna potreba viesť tak trochu “tajný” život. Vôbec to neznamená, že sa vyhýbate spoločenským udalostiam, práve naopak, spoločnosť ľudí milujete. Ste však človekom, ktorý nie je ako otvorená kniha a trvá vám dlhšie, kým sa niekomu skutočne otvoríte — čo môže vo vašej polovičke vzbudzovať dojem, že jej/mu nedôverujete, alebo ho/ju nemilujete. Musíte si preto hľadať niekoho, kto bude hlavne v počiatočných fázach vzťahu akceptovať vaše súkromie.

Meče

Ak vás ako prvé zaujali meče, znamená to, že ste človekom, ktorý aj vo vzťahu potrebuje mať vlkú mieru slobody. Môže sa stať, že niekedy si zmyslíte, a jednoducho odídete hoci aj na celý víkend — pretože práve nebudete mať náladu na svoju polovičku. Neznamená to síce nevyhnutne to, že ju/ho nemilujete, nájsť si však niekoho, kto bude toto akceptovať, pre vás môže byť veľmi náročné.