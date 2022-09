Cítite bezmocnosť? Ak áno, spomeňte s na týchto 7 vecí, postavia vás na nohy

Život nie je vždy prechádzkou ružovou záhradu. Niekedy sa veci poriadne skomplikujú a pre nás môže byť veľmi náročné nájsť nejakú motiváciu bojovať o svoje sny ďalej. Keď ale nabudúce pocítite bezmocnosť, skúste si spomenúť na týchto 7 vecí.

Popísal ich portál Learning Mind.

#1 Spomeňte si na svoje úspechy

Určite ste vo svojom živote zažili viac vzostupov ako pádov, v ťažkých chvíľach je akurát náročné spomenúť si na ne. Vyhraďte si ale čas na to, aby ste sa na ne sústredili – pomôžu vám nabrať sebavedomie, nádej a motiváciu.

#2 Spomaľte na chvíľu

Veľakrát sa za našimi snami ženieme tak veľmi, až je to kontraproduktívne a skôr na škodu. Ak cítite, že na vás padá váha celého sveta, vydýchnuť si a na chvíľu spomaliť môže byť to najlepšie, čo pre seba môžete spraviť.

#3 Stanovte si hranice

Pokiaľ si v dnešnej dobe nestanovíte hranice, ľudia s vami budú doslova zametať a budete zažívať sklamanie za sklamaním. Ak sa cítite bezmocne, stanovte si hranice. Dodá vám to pocit, že svoj život držíte opäť vo svojich rukách.

#4 Životné výzvy predstavujú rast

Predstavte si, že by ste sa v živote nikam neposúvali a o nič by ste sa nesnažili. Žilo by sa vám “ľahšie”? Zrejme áno, nakoľko bezmocnosť by ste nemali pociťovať z čoho. Rast je ale vždy spojený aj so zlyhaniami a každá skúška je dôkazom toho, že rastiete.

#5 Smiech lieči

Ako pociťujete bezmocnosť, je prirodzené, že k záchvatu smiechu vás neprivedie zrejme nič. Skúste ale vyhľadať veci, ktoré vás prinútia aspoň sa usmiať. Pozriete si svoj obľúbený film alebo si dajte svoje obľúbené jedlo – čokoľvek, čo vám aspoň na chvíľu vyčarí úsmev na tvári.

#6 Máte slobodu

Nezabúdajte na to, že nech sa deje čokoľvek, ste slobodným človekom. My, ľudia, nie sme zakorenení do zeme ako stromy a svoju situáciu môžeme kedykoľvek zmeniť. Áno, nikdy to nebude jednoduché, ale nikdy to nie je ani nemožné.

#7 Vždy ste dokázali nájsť nádej

Keď by to tak nebolo, už dávno by ste ďalej nebojovali. Zvládli ste doteraz všetky výzvy, ktorým ste čelili, a inak to nebude ani s touto. A aj keď to tak momentálne nevyzerá, aj toto sa vám podarí zvládnuť – presne ako všetko predtým.