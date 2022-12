Chcete, aby na vás niekto nevedel prestať myslieť? Použite tento prefíkaný psychologický trik

Niekto sa vám zapáčil alebo na niekoho chcete zapôsobiť a neviete, ako sa “dostať” do jeho mysle tak, aby na vás nevedel prestať myslieť? Či už ide o niekoho, kto vás priťahuje alebo o niekoho, od koho chcete niečo získať, pomôže vám tento prefíkaný psychologický trik.

Popísal ho portál Your Tango a pomôcť vám môže naozaj vo viacerých životných situáciách.

Ako sa teda niekomu dostať do mysle a doslova ho tak prinútiť, aby na vás nedokázal prestať myslieť? Trik je veľmi efektívny, jednoduchý a spoľahlivý. Rada znie: povedzte tejto osobe nejakú súkromnú informáciu.

Ako to funguje?

Tak, ako vo väčšine vecí pri psychológii, aj tu zohráva najdôležitejšiu úlohu naše podvedomie. Ak totiž niekomu poviete niečo súkromné, jeho podvedomie automaticky zareaguje tak, že do jeho mysle vás zapíše ako blízku osobu — a to aj keď ňou ešte nie ste.

To vás vyradí zo skupiny “obyčajných ľudí”, ktorých pozná každý z nás desiatky, a zaradí vás to do zoznamu okruhu blízkych — nakoľko deliť sa o takéto informácie je pre nás prirodzené iba s nimi.

Delenie sa o súkromné informácie či tajomstvá totiž naša myseľ považuje za doslova “intímne”. To spôsobí, že daná osoba na vás bude v priebehu nasledujúcich dní myslieť čoraz častejšie — a to bez toho, aby si na vedomej úrovni uvedomovala, prečo je to tak.

O akú informáciu by ste sa mali podeliť?

Určite by malo ísť o niečo, čo o vás väčšina ľudí nevie. Môže to byť napríklad niečo ohľadom vašej rodinnej situácie, situácie v práci alebo nejaký z vašich plánov, na ktorom už pracujete.

Dôležité je aj to, aby ste k tejto informácii nezabudli pripojiť nejakú formulku hovoriacu o tom, že ide o niečo naozaj dôverné, napríklad:

Ešte som o tom nikomu nehovoril/a, ale…

Toto vie naozaj málo ľudí, ale…

Chcel/a by som ťa poprosiť o radu vo veci, s ktorou sa nechcem zdôveriť nikomu inému…

Ako môžete vidieť, každá z týchto viet vyvoláva pocit istej “exkluzivity” a tajomnosti, čo je zárukou úspechu. Budete príjemne prekvapení, ako spoľahlivo tento trik funguje.