Aký je váš mentálny vek? Odhalí vám to táto optická ilúzia

Na koľko rokov sa cítite? Cítite sa staro alebo mlado? Nech už odpoviete akokoľvek, určite budete súhlasiť s tvrdením, že fyzický vek sa môže od toho mentálneho mnohokrát líšiť. Určiť ten váš mentálny vám pomôže táto optická ilúzia.

Ľudský mozog je síce pozoruhodným orgánom, avšak niekedy sa s nami naozaj zahráva. Inak tomu nie je ani pri tejto optickej ilúzii.

Tento obrázok pochádza ešte z roku 1888, kedy sa v Nemecku objavil na pohľadnici. V roku 1930 bol už však klinickým psychiatrom Edwinom Boringom použitý pri určovaní mentálneho veku pacientov.

Otázka znie jednoducho: čo uvidíte na tomto obrázku ako prvé?

1888: The Young/old woman figure appears on a German postcard

1930: E. Boring introduces it to psychology pic.twitter.com/656I1wU1Pn

— Gregory Hickok (@GregoryHickok) June 15, 2015