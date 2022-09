Ako konečne nájsť svoj vnútorný pokoj? Pomôže vám týchto 7 vecí

Množstvo ľudí práve prežíva obdobie plné stresu či nečakaných problémov. Dá sa pokoj v duši nájsť aj v takýchto chvíľach? Možno vás to prekvapí, ale odpoveď znie áno. Ak sa zameriate na týchto 7 vecí, nájdete vďaka nim svoj vnútorný pokoj.

Popísal ich portál The Minds Journal.

#1 Akceptujte všetko, čo príde

Akceptovať niečo v žiadnom prípade neznamená, že sa vzdáte. Práve naopak – je to priznanie si toho, že nejaký problém tu síce je, ale nezakrývate si pred ním oči a zvládnete si s ním poradiť. Popieraním reality si totiž robíme ešte viac problémov.

#2 Nelipnite na minulosti

Nikdy nedovoľte, aby vaša minulosť ovplyvňovala vašu prítomnosť. Čo bolo, to bolo, no teraz je už čas nechať to ísť a oslobodiť sa od všetkého, čo by vás mohlo brzdiť a ťažiť.

#3 Trávte čas v prírode

Len máločo je takým balzamom na telo a na dušu ako čo i len niekoľkominútový pobyt v prírode. Vybehnite sa prejsť hoci len do miestneho parku, teraz, počas nádhernej jesene, má tento tip ešte väčšiu hodnotu.

#4 Venujte sa meditácii

O účinkoch meditácie sme už viackrát písali. Ide o skvelý spôsob, ako posunúť svoj život o level vyššie. Nebojte sa, ak ste len “začiatočníci”, aj na Youtube nájdete množstvo inštruktážnych videí, ktoré vás navedú na postup, ktorý vám bude vyhovovať najviac,

#5 Doprajte si čas len na seba

Kedy ste vzali sami seba na prechádzku, na večeru či hoci do kina? Alebo kedy ste si dopriali pre seba celý jeden deň a robili ste len to, čo ste chceli? Dajte si niekedy voľno od všetkého, v dnešnom uponáhľanom svete je to priam nevyhnutnosť.

#6 Upracte si

A to nielen v živote, ale aj doslovne doma. Viaceré štúdie už totiž dokázali, že ak máme doma neporiadok a chaos, prenáša sa to aj do našej mysle a cítime neustále napätie a nepokoj. Skúste si preto vyhradiť jeden víkend na to, aby ste sa zbavili všetkého nepotrebného a upracte si.

#7 Naučte sa hovoriť nie

Nikdy nenájdete svoj pokoj na duši, ak budete hovoriť “áno” na veci, ktoré vlastne vôbec nechcete. Naučte sa hovoriť nie a uvidíte, ako veľmi je to oslobodzujúce.