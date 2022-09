10 jasných znamení, ktoré sú dôkazom toho, že žena o vás stratila záujem

Dynamika každého jedného vzťahu je úplne nepredvídateľná. Do každého partnerského zväzku je nevyhnutné investovať svoj čas, snahu, energiu a v prvom rade množstvo lásky, kompromisov a pochopenia. Napriek tomu sa však niekedy môže stať, že aj keď tak spravíte, láska jednoducho časom vymizne.

Ak sa to stane u ženy, spoznáte to veľmi rýchle. Spozorujete u nej totiž týchto 10 znakov.

#1 Prestane sa o vás zaujímať

Kým žena miluje, úprimne ju zaujíma, čo sa deje v živote jej partnera. Keď však milovať prestane, začne jej to byť úplne ukradnuté.

#2 Už ju viac nebudete priťahovať

Či už je to tým, že ste sa o seba prestali starať alebo tým, že chémia jednoducho vyprchala – prestanete ju priťahovať a bude sa vyhýbať akémukoľvek fyzickému kontaktu s vami.

#3 Prestane vám dávať komplimenty

Komplimenty padnú z času na čas dobre každému, rovnako tak aj mužom a ženy to veľmi dobre vedia. Ak vás však už nemiluje, žiadneho lichotenia sa od nej viac nedočkáte.

#4 Prestane s vami komunikovať

Vaša komunikácia sa zúži na témy o počasí či na strohú konverzáciu o tom, aký ste dnes mali deň. Ak ste sa spolu niekedy dokázali rozprávať dlho do noci, no teraz neviete nájsť spoločnú reč, je to jasný signál toho, že niečo sa deje.

#5 Prestala sa snažiť

Možno to skúšala, no keď zistila, že to jednoducho nemá cenu, prestala sa o záchranu vášho vzťahu snažiť.

#6 Nezaujímajú ju vaše pocity

Možno sa doteraz úspešne pretvarovala, aby neranila vaše pocity, no ďalej to už nedokáže. Je rozhodnutá odísť, a to aj napriek tomu, že vie, že vás tým možno hlboko raní.

#7 Neváži si vaše milé gestá

Viete, že s vaším vzťahom sa niečo deje, preto sa ho snažíte z posledných síl zachrániť. Ak však vidíte, že akékoľvek vaše láskavé gesto viac-menej ignoruje, nie je to dobrým znamením.

#8 Rozhovor nikdy nezačne ako prvá

Ak už sa aj o niečom porozprávate, v drvivej väčšine prípadov je to na základe vašej iniciatívy. Ona sa už ako prvá do žiadnej konverzácie s vami nepúšťa.

#9 Vaše komplimenty sú jej nepríjemné

Ona vám už síce žiadne komplimenty nedáva, no vy sa o to možno stále snažíte. Vidíte však, že akákoľvek snaha o to, aby ste jej zalichotili, ju skôr rozladí.

#10 Intimita medzi vami je mŕtva

Nielenže úplne zomrel váš sexuálny život, vy už ani nie ste schopní pobozkať či objať sa. Vidíte, že vaše dotyky sú jej nepríjemné, preto sa o ne radšej už ani nesnažíte.