Blesk zasiahol odpaľovaciu rampu pre megarakety od NASA. Pozrite si, ako to vyzeralo

V sobotu zasiahol štartovaciu rampu pre nové megarakety od NASA blesk. Veľkolepo vyzerajúca udalosť našťastie nespôsobila žiadne škody, čo je, samozrejme, veľmi dobrá správa.

Nič sa nepoškodilo

Vďaka dobrej príprave NASA uviedla, že incident s bleskom nepoškodil Artemis I. Takmer 100 metrov vysoká raketa má v budúcnosti dopraviť ľudí na Mesiac, prvýkrát od roku 1972.

Video, ktoré na Twitteri zdieľal fotograf Jerry Pike, ukazuje moment, kedy vežu, ktorá podopiera raketu, zasiahol blesk.

Artemis I bola uprostred série dôležitých testov tankovania, keď ju zasiahol blesk. Bola to posledná veľká skúška pred vypustením rakety bez posádky. The New York Times uvádza, že skúška sa oneskorila o niekoľko hodín, kým búrka skončila. Počas skúšky sa raketa naplnila palivom a začne sa odpočítavať štart až do 10 sekúnd pred vzletom, následne sa odpočítavanie zastaví a nádrže sa vyprázdnia, uvádza Insider.

Až štyri blesky

Počas sobotňajšej búrky zasiahli rampu až štyri blesky, tri však mali nízku silu, uviedla NASA. Avšak štvrtý bol najsilnejší úder, odkedy nainštalovali nový systém ochrany pred bleskami, uvádza portál Space. Tento systém pozostáva zo stožiaru vyrobeného zo sklenených vlákien, ktorý je pripojený k drôtu na uzemnenie. Systém je tiež vybavený senzormi, ktoré monitorujú poškodenia rakety po zásahu bleskom.

Samotné tankovanie bolo v nedeľu napokon odložené, keďže NASA zistila problémy s ventilátormi, ktoré vytvárajú pretlak v oblasti okolo nosnej rakety, keď je naplnená palivom. Tieto ventilátory sú dôležité pre personál, keďže by sa tam mohli hromadiť nebezpečné plyny.

Misia Artemis I je prvou, kde sa použijú rakety novej generácie SLS. Štart misie je naplánovaný na jún 2022 z Kennedyho vesmírneho strediska.