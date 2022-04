Niečo také sa ešte nepodarilo nikomu: Fotograf zo Zeme zvečnil na snímke astronautov na ISS

Zábery našej planéty zhotovené z Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS) sú pomerne časté a astronauti nás nimi zásobujú prakticky každý deň. Iné je to ale opačným smerom. Samozrejme, zachytiť ISS zo Zeme nie je nemožné. Podobný záber, aký ale odfotil jeden nemecký fotograf, je však prvým svojho druhu.

Muž menom Sebastian Voltmer patrí k nadšencom vesmíru a je tiež vášnivým fotografom vesmírnej oblohy. Rodák z nemeckého mesta Sank Wendel sa dokonca nedávno osobne spoznal s Matthiasom Maurerom, kozmonautom, ktorý sa aktuálne nachádza na ISS.

Obaja páni však ani len netušili, že aj keď ich dnes od seba delia kilometre výšky, podarí sa pomerne husársky kúsok. Sebastian totiž pri jednom z fotografovaní oblohy zachytil práve svojho kamaráta Matthiasa pri výstupe do otvoreného vesmíru z ISS na fotografii, píše web denníka New York Post. Ide zrejme o prvú takúto fotografiu, na ktorej sa podarilo zo Zeme zachytiť príslušníkov ISS pri práci v otvorenom kozme.

Maurer na Sebastianovej fotografii síce zaberá len niekoľko pixelov, viditeľný na nej však nie je len on, ale aj jeho kolega, Američan Raja Chari. Fotografiu si môžete pozrieť nižšie.

Update: 2 Spacewalkers Imaged From The Ground

During the #spacewalk of the two astronauts @Astro_Raja and @astro_matthias the International Space Station appeared shortly after sunset in the bright evening sky over Germany. This image of the #ISS was taken on March 23, 2022. pic.twitter.com/xkKJtSoZFc

— Dr. Sebastian Voltmer (@SeVoSpace) March 28, 2022