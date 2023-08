Bizarný trend si podmanil Japonsko: Muži platia závratné sumy za to, aby mohli objímať a pozerať sa na mladé dievčatá

Osamelosť je čoraz vážnejším problémom a ľudia ho riešia rôznymi spôsobmi. Napríklad, v Japonsku pred viac ako 10 rokmi vznikla prvá kaviareň, v ktorej muži platia ženám za to, že sa k nim môžu pritúliť.

Príplatok za pozeranie

Po náročnom stresujúcom dni je občas to najlepšie vliezť do postele k milovanej polovičke a pritúliť sa. Nie každý ale má takúto možnosť. Japonsko preto prišlo s bizarným, no pre mnohých zaujímavým nápadom, píše web Japan Today. Pred viac ako 10 rokmi sa v Tokiu podarilo otvoriť prvú kaviareň Soineya, kde môže človek za poplatok spokojne zaspať v objatí krásnej ženy.

Soineya v doslovnom preklade znamená obchod, kde sa spí spolu. Koľko za takúto službu zaplatíte? V čase otvorenia kaviarne sa ceny pohybovali od 19 eur za 20 minút ležania v objatí až po takmer 317 eur za 10 hodín kvalitného spánku v prítomnosti peknej ženy. Niečo vyše 6 eur sa platilo za to, že ste si vybrali ženu, ktorá sa vám najviac páči, zvýšila sa však aj hodinová taxa.

Ceny sa ďalej navyšovali na základe toho, aké špecifické činnosti chceli zákazníci s dievčatami vykonávať (všetko v rámci slušnosti, základom malo byť túlenie sa, nie sex). Napríklad za to, že sa na seba navzájom pozerali, bol príplatok vyše 6 eur. Navyše sa platilo za masáž chodidiel, hľadanie, alebo za to, že sa dievča prezlieklo do iného oblečenia. Aktuálny cenník sa nám nájsť nepodarilo, predpokladáme ale, že ceny stúpli.

Kaviarne čelia kritike

Za interakciu s cudzou osobou to jednoznačne nie je málo, no pre mnohých lepšie ako tráviť noci v prázdnom byte. V čase otvorenia kaviareň nemala jasne stanovené pravidlá: čo sa smie a čo nesmie udiať medzi zákazníkom a dievčaťom. Pracovné ponuky boli ale naozaj zaujímavé. Hľadali sa brigádničky, od stredoškoláčok po maximálne 30-ročné ženy, pričom hlavnou náplňou práce bol spánok.

Našli sa takí, ktorých kaviarne pobúrili. Web A Little Bit Human sa napríklad pýta, či nie je divné, že chlap zaplatí za túlenie dievčaťu, ktoré môže byť od neho o viac ako polovicu mladšie. Objavili sa dokonca aj obvinenia, že kaviarne sú len zástierkou pre nevestince. Poskytovanie sexu za peniaze je totiž v Japonsku nelegálne, avšak je úplne legálne napríklad poskytnúť orálny sex počas masáže. Kaviarne sa ale bránia a tvrdia, že ich zamestnankyne neposkytujú vôbec žiadne sexuálne služby.