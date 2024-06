Bizarnejší dôvod na rozvod ste ešte nikdy nepočuli, za všetko môžu zaváraniny. Nad týmto budete len krútiť hlavou

Rozhodla sa rozviesť s manželom, pretože príliš uťahuje viečka na zaváraninových fľašiach a ľudia ju v tom podporili.

Naštvaná manželka sa obrátila na platformu Reddit, aby vysvetlila, že sa chce rozviesť s manželom. Má na to vraj dobrý dôvod. Už päť rokov sa sama snaží otvoriť zaváraninové poháre, no nedarí sa jej to, lebo ich jej manžel (čoskoro bývalý) naschvál príliš uťahuje. Po tom, ako vysvetlila celý svoj príbeh, stretla sa s obrovskou podporou a ľudia s ňou súhlasia.

Je na konci svojich síl

Anonymná žena o svojej údajnej dileme napísala na subReddit r/AITAH, kde sa ľudia uisťujú, či bolo ich rozhodnutie správne. „Niekedy sa cítim doslova ako blázon, že som taká rozrušená kvôli viečkam od zaváraninových pohárov,“ priznala žena vo svojom príspevku.

Žena vysvetlila, že odkedy spolu s manželom začali chodiť, uviazla v cykle neotvoriteľných zaváraninových fliaš a momentálne je už na konci síl. „Je to opakujúci sa cyklus za posledných 5 rokov. Je to vec, ktorá sa stupňovala, až kým som sa zrútila a zbláznila, kričala, bola frustrovaná a zdanlivo šialená, pretože je to len viečko. Potom sa to na chvíľu zlepšilo, potom sa to pomaly opäť stalo problémom. Len čoraz horšie a horšie, až kým som opäť dosiahla bod zlomu,“ začala svoj príbeh zúfalá manželka.

Jej manžel pritom tvrdí, že ich uťahuje tak silno preto, aby jedlo v nich ostalo čerstvé. Žena preto viackrát musela zájsť do obchodu a kúpiť si nejakú zaváraninu a priamo ju použiť, aby sa vyhla tomuto problému.

„Najprv to začalo len tými, ktoré sám používal, no potom sa z toho časom stala každá prekliata sklenená nádoba s kovovým viečkom. Utiahol ich tak, že som ich bez pomoci nemohla otvoriť. Nebol to veľký problém, ak bol pri mne, ale ak som bola sama, bolo to také otravné. Viackrát, než dokážem spočítať, som otvorila novú nádobu s niečím, pretože som nemohla otvoriť tú načatú,“ priznala žena.

Zachránil ju sused

Tento problém sa stal neúnosným po tom, ako ju manžel nechal doma 10 dní bez jediného uvoľneného viečka. Našťastie sa našiel záchranca, ktorý jej v tejto situácii pomohol. Prezradila: „Prvý deň, keď odišiel, som objavila pohár, ktorý nemôžem otvoriť. Bola som nahnevaná a išla som do obchodu kúpiť nové uhorky, keď ma sused pozdravil a povedal, aby som mu dala vedieť, či niečo nepotrebujem, kým je manžel mimo mesta.“ Žena to hneď využila a poprosila ho, aby jej otvoril uhorky.

„Na druhý deň som ho videla vonku a požiadala som ho, aby otvoril ďalšiu zaváraninu. Ponúkol sa, že príde otvoriť všetky poháre. Súhlasila som, on prišiel a išiel do chladničky a otvoril všetky poháre okrem dvoch, ktoré sa mu nepodarilo otvoriť,“ napísala v príspevku.

Vtedy sa priateľský sused ponúkol, že posledné dva poháre vezme k sebe domov, kde má niekoľko nástrojov, ktoré mu pomôžu otvoriť viečka – a to aj urobil, hoci výsledkom jeho snahy bola jedna rozbitá fľaša s figami. Okrem pomoci však od neho dostala aj niečo iné, keďže ju uistil, že je to skutočne problém, o ktorom nevie len ona.

Uistil ju, že to nie je náhoda