Bizarná situácia v slovenských reštauráciách: Za rovnaké jedlo môžete zaplatiť aj 3 rôzne sumy, dôvodom je nová DPH

S príchodom nového roka sa so zásadnou zmenou museli popasovať aj majitelia v gastrosektore a hotelierstve. Zvýšenie DPH na 23 % sa ich síce v plnej miere nedotkne, nakoľko si pri jedle a ubytovaní vybojovali jej zníženie na 5 %. Neplatí to však na celú škálu poskytovaných služieb, čo v konečnom dôsledku môže vyvolať chaos. Predovšetkým v reštauráciách.

Predstavte si, že máte svoju obľúbenú reštauráciu. Z času na čas si do nej zájdete vychutnať vaše obľúbené jedlo osobne, inokedy zvolíte možnosť tzv. take away, teda pokrm si necháte zabaliť a vezmete so sebou, no a niekedy si objednávku vykonáte cez externú donáškovú spoločnosť. V ideálnom prípade počítate s tým, že vo všetkých troch prípadoch zaplatíte za objednávku rovnakú sumu.

Nuž, na Slovensku to v súčasnosti takto byť vôbec nemusí. V internetových diskusiách na to upozornili viacerí spotrebitelia a téme sa už začali venovať aj niektoré médiá. V praxi ide o to, že za identické jedlo v rovnakom stravovacom zariadení zaplatili odlišné sumy. Môže za to spomínaná DPH. Kým sedíte v reštaurácii a jedlo si vychutnávate osobne, platí pre vás 5 % DPH. V momente, keď si jedlo objednáte priamo cez reštauráciu, respektíve si ho vyzdvihnete zabalené so sebou, platíte už 19 % DPH.

Existuje ešte tretí prípad, ktorým sú externé donáškové spoločnosti. Za jedlo v takomto prípade zaplatíte, podobne ako pri objednávke cez reštauráciu, 19 % DPH. Pri donáške sa už ale na vás bude vzťahovať nová, 23 % DPH. Ak teda chcete mať istotu a chcete vedieť, koľko platíte, skontrolujte si pokladničný doklad.

V súvislosti s vyššie uvedeným môžu nastať aj iné bizarné situácie. Ako napríklad upozornil portál Správy STVR, miešaný nápoj gin&tonic sa v súčasnosti konzumentom oplatí objednať zvlášť. Kým za miešaný nápoj zaplatíte 23 % DPH, keďže ide o alkoholický drink, oddelene to bude 19 % za tonic a 23 % za gin.