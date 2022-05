Bill Gates prichádza s novou predpoveďou. Myslí si, že najhoršiu časť pandémie ešte stále nemáme za sebou

V mnohých krajinách sa už zrušili takmer všetky opatrenia, rúška sa už nosia len v niektorých zariadeniach a ani na testy už nie je nutné chodiť každú chvíľu. Napriek tomu však Bill Gates varuje, že by sme mali byť obozretní, pretože to najhoršie vraj ešte stále nemáme za sebou.

To najhoršie máme možno ešte len pred sebou

Bill Gates dvíha varovný prst. Myslí si, že čo sa pandémie koronavírusu týka, to najhoršie možno ešte stále nemáme za sebou. Zakladateľ Microsoftu už v roku 2015 varoval, že ľudstvo by sa malo pripraviť na pandémiu, informuje portál LAD Bible. Napokon sa jeho predpoveď naplnila. Niet sa čo čudovať, že sa nadácia, ktorú založil spolu so svojou manželkou, snaží už nejaký čas distribuovať vakcíny medzi čo najväčšie množstvo ľudí.

Je nutné priznať, že napriek varovaniam svet nebol na pandémiu koronavírusu pripravený. Gatesovým cieľom je okrem iného zabezpečiť, aby nás ďalšia pandémia už nezasiahla tak tvrdo. Miliardár sa ale stále obáva toho, že sa situácia môže rapídne zhoršiť, aj keď v súčasnosti je už vďaka očkovaniu v nemocniciach menej pacientov trpiacich vážnymi príznakmi koronavírusu.

Bude to stáť miliardy dolárov

„Stále existuje isté riziko, že vznikne nový variant koronavírusu, ktorý bude ešte viac nákazlivý a fatálny, ako tie doterajšie,“ vyjadril sa v rozhovore pre Financial Times Gates. Dodáva, že toto riziko nie je príliš vysoké a nechce byť nositeľom zlých správ a ani ľudí strašiť. Existuje však šanca približne 5 %, že to najhoršie sme ešte nevideli a nezažili.

Miliardár si myslí, že odborníci by mali pracovať najmä na vývoji vakcín s dlhodobým účinkom. Dodáva, že svetoví lídri by mali okrem iného investovať aj do príprav na prípadnú ďalšiu pandémiu. Ako informujú štatistiky WHO, k 29. aprílu 2022 bolo celosvetovo zaznamenaných 510 270 667 prípadov nákazy koronavírusom. Z toho 6 233 526 následkom ochorenia podľahlo.

Na ďalšiu pandémiu by sa mala pripraviť aj samotná Svetová zdravotnícka organizácia. Podľa Gatesa to WHO ročne bude stáť približne miliardu dolárov. Stále je to však malá cena pri pomyslení na to, koľko ľudí prišlo za posledné 2 roky o život. Podľa miliardára zdravotnícka kríza nie je ani zďaleka zažehnaná a ak krajiny nepodniknú ďalšie kroky, čaká nás tragédia nevídaných rozmerov.