Biedronka mieri do menších obcí, predajne by mohla prevziať od dlhoročnej a tradičnej značky. Ponúka plat takmer 2 000 eur

Len pred pár dňami vás interez ako prvý informoval o tom, že Biedronka mieri do menších obcí v seneckom okrese. Indikovali to pracovné ponuky, v rámci ktorých lacný reťazec zháňal zamestnancov do chystaných predajní v Miloslavove, Kvetoslavove a Dunajskej Lužnej. Okolo tejto expanzie sa teraz objavili nové informácie.

Záujemcom „lienka“ ponúka plat od 1 475 eur mesačne, pričom pracovníci majú možnosť získať aj výkonnostný bonus vo výške 200 eur. V kompetenciách zástupcov je napríklad denná organizácia zmien, školenie nových zamestnancov, zvyšovanie predaja analýzou výsledkov, zabezpečovanie dostupnosti tovaru, ale aj vydávanie pokladničných boxov či kontrola dodávok. Termín nástupu je dohodou a nie je tak zrejmé, kedy by sa tieto predajne mohli otvoriť.

Čo sa týka pozícií vedúceho predajne, pre týchto záujemcov má Biedronka ešte lepšiu ponuku. Plat začína na úrovni 1 900 eur a následné bonusy sa môžu vyšplhať až na 400 eur mesačne. Ako však najnovšie zistil portál Index, spomínané predajne zrejme nebudú postavené nanovo, ale mohli by prevziať už existujúce obchody iného reťazca. Konkrétne by malo ísť o tradičného hráča – Coop Jednota Dunajská Streda.

Predseda predstavenstva Ľudovít Kulcsár potvrdil, že s Biedronkou v týchto chvíľach prebiehajú rokovania, no viac informácií neprezradil. Zároveň naznačil, že príchod lacného poľského predajcu nemusí byť hotovou vecou. „Ešte je to predčasné,“ povedal pre Index na margo zverejnených pracovných ponúk v uvedených obciach.

Podľa viacerých predpokladov sa bude Biedronka snažiť prebrať už existujúce prevádzky zabehnutých konkurentov, no Coop Jednota Dunajská Streda je prvá, ktorá takéto rokovania priznala. Biedronka zatiaľ oficiálne potvrdila iba 5 predajní, presnejšie v mestách Zvolen, Nové Zámky, Levice, Považská Bystrica a Senica. Pozemky už napríklad nakúpila aj v Nitre.