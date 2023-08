Bezohľadní českí turisti urobili, čo nemali: Kúpali sa v tatranskom plese, akoby to bolo kúpalisko, čelia kritike

Slovensko sa môže pýšiť nádhernou prírodou, ku ktorej by sme sa mali správať s rešpektom. Ako upozornil denník Nový Čas, českí turisti svojím činom nahnevali mnohých. V skupine s názvom Srdcom turista zverejnila istá Lenka svoju nepríjemnú skúsenosť, ktorú na horách zažila. A mnohí súhlasili, že takéto správanie je bezočivé.

„Čo som dnes videla, to je už moc,“ napísala Lenka k fotografiám, ktoré zdieľala. Ukazujú českých turistov, ktorí sa kúpu v jednom zo Žabích plies. „Majú asi veľa peňazí. Myslia si, že je to aquapark alebo jazero na kúpanie, och,“ podotkla.

Upozornila ich, no mali ju na háku

Ako by ste určite mali vedieť, v tatranských plesách je zakázané kúpať sa. Táto situácia je ešte horšia v tom, že Lenka turistov upozornila, aby to nerobili, no oni ju jednoducho odignorovali. Jej upozornenie mali na háku a kúpali sa, akoby nič. Ako napísala, dokonca nebola jediná, ktorá im dohovárala. No nepomohlo to.

V komentároch sa objavilo niekoľko reakcií ľudí, ktorí sa tiež stali svedkami podobných incidentov. Dokonca zdieľali ďalšie fotky, na ktorých zachytili takéto bezohľadné správanie.

„Tak a teraz som už videla asi všetko. Ľudská hlúposť nemá hraníc,“ objavilo sa v jednej z reakcií.