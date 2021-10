Bez elektriny a plynu neostaneme. Sulík oznámil, o koľko viac si ale mesačne priplatíme od roku 2022

Slovenskí odberatelia sa nemusia obávať prerušenia dodávok plynu cez nadchádzajúcu zimnú sezónu. Ako uviedol na pondelňajšej tlačovej besede minister hospodárstva Richard Sulík, plynu máme na Slovensku dostatok.

„Môžem všetkých uistiť, že plynu sa na Slovensku nachádza dostatok. Máme dostatok plynu, tak ako to bolo v minulých rokoch,“ zdôraznil Sulík, podľa ktorého plynové zásobníky sú naplnené na zhruba 74 %. Minister Sulík taktiež potvrdil, že dostatok zemného plynu aj priteká smerom z Ruska cez Ukrajinu na Slovensko. „Gazprom si plní všetky svoje záväzky,“ dodal Sulík.

Koľko si mesačne priplatíme?

Podľa ministra sa slovenskí odberatelia nemusia obávať ani nedostatku elektrickej energie. „Slovensko je v elektrine takmer sebestačné. Elektrinu, ktorú potrebujeme, si vyrábame tu doma. Veľké šťastie, že máme už štyri funkčné jadrové bloky,“ podotkol Sulík, podľa ktorého po spustení tretieho bloku Atómovej elektrárne Mochovce bude Slovensko vyrábať už viac elektriny ako potrebuje.

Minister na záver potvrdil, že priemerná slovenská domácnosť si budúci rok priplatí za elektrinu 3 až 4 eurá na mesiac. Pri plyne si domácnosť, ktorá na plyne len varí, si ročne priplatí 6 eur, a tá ktorá plynom aj kúri, 6 eur mesačne.

Krach dodávateľa

Bývalí zákazníci skrachovaného dodávateľa energií Slovakia Energy by už mali rozmýšľať nad uzatvorením zmluvy o dodávkach energií s novým dodávateľom. Tým sa môže stať aj súčasný dodávateľ poslednej inštancie. Čiže pri plyne je to Slovenský plynárenský priemysel a pri elektriny ZSE Energia, Stredoslovenská energetika a Východoslovenská energetika.

Čím skôr uzavrie odberateľ riadnu zmluvu o dodávkach energií, tým skôr sa stane zákazníkom so všetkými svojimi právami a povinnosťami, pričom získa dodávky energií za riadnu cenníkovú cenu.

Zníženie DPH na energie?

Spotrebitelia energií, ktorí sú v režime dodávok poslednej inštancie, majú až tri mesiace na zmenu dodávateľa. Musia si však uvedomiť, že cena dodanej energie počas celého obdobia dodávok poslednej inštancie môže byť vyššia. Ako uviedol v pondelok minister hospodárstva Richard Sulík, cenníkové ceny zatiaľ bývalým zákazníkom skrachovaného alternatívneho dodávateľa energií ponúkol Slovenský plynárenský priemysel (SPP), a to za dodávky plynu.

S ostatnými tradičnými dodávateľmi poslednej inštancie v súčasnosti minister rokuje. Rokovania sa majú týkať toho, aby dodávatelia neuplatňovali voči zákazníkom v režime dodávok poslednej inštancie maximálne možné ceny za dodávky elektriny.

Minister hospodárstva Richard Sulík by prijal zníženie dane z pridanej hodnoty (DPH) na energie. Neverí však, že sa na tom zhodne koalícia, keďže ministerstvo financií riadi iná koaličná strana. Ako povedal minister Sulík na stretnutí s novinármi, ak vládna koalícia nebude súhlasiť so znížením DPH na energie, jeho poslanci v Národnej rade SR za zníženie DPH nebudú hlasovať. Išlo by totiž podľa neho o porušenie koaličnej zmluvy.