Benátske úrady pátrajú po hlúpom turistovi, ktorý zo strechy budovy skočil do jedného z kanálov

Niektorým ľuďom nestačí jednoducho prísť do vysnívanej destinácie a užívať si jej krásy. Niektorí sa musia uistiť, že o nich bude vedieť aj polícia a minimálne miestne médiá. Platí to aj o mužovi, po ktorom pátrajú benátske úrady po tom, čo do jedného z kanálov zoskočil zo strechy trojposchodovej obytnej budovy.

Skočil zo strechy trojposchodovej budovy

Ako informuje CNN, benátske úrady pátrajú po mužovi, ktorý pred niekoľkými dňami skočil zo strechy trojposchodovej budovy do jedného z kanálov. Benátsky starosta Luigi Brugnaro si nedával servítku pred ústa a muža nazval idiotom. Na Twitteri sa vyjadril, že by mu najradšej dal certifikát idiota a nakopal ho.

Mužov skok do kanála sa stal na sociálnych sieťach virálnym. Starosta hovorí, že muž, ale aj komplic, ktorý ho nahrával na video, budú zatknutí. Skokan, ktorý má na sebe len spodné prádlo, po zoskoku pristál na bruchu.

A questo “soggetto” bisognerebbe dargli un certificato di STUPIDITÀ e un bel sacco di pedate … stiamo cercando di identificarlo, per denunciarlo, Lui e il suo compare sotto che faceva il video cretino per i social .. pic.twitter.com/lrzaIzy516 — Luigi Brugnaro (@LuigiBrugnaro) March 24, 2023

Starosta poslal policajtov aj do obytnej budovy, z ktorej muž zoskočil. Chcel vedieť, ako je možné, že sa vôbec dostal na strechu. Je pobúrený z toho, že si muž zrejme vôbec neuvedomuje, že je delikvent, no okrem toho riskoval svoj život. „Čo keby tadiaľ práve plávala loď?“ pýta sa rozčúlený Brugnaro.

Zdá sa, že turisti nevedia čo od rozkoše

Vyzýva ľudí, aby pomohli muža identifikovať a aby video na sociálnych sieťach nelajkovali. Turisti sa podľa neho správajú hlúpo a neuvážene práve kvôli lajkom. Smutné je, že ide len o jedného z mnohých turistov, ktorí sa správajú naozaj nevhodne.

Len za posledný rok bolo v Benátkach za plávanie v kanáloch zatknutých 40 turistov, z toho niektorí sa rozhodli, že si zaplávajú nahí. Jeden dokonca po kanáloch surfoval. V Ríme dostala americká turistka pokutu 25 000 dolárov (vyše 23 000 eur) za to, že zo Španielskych schodov zhodila elektrickú kolobežku.

Saudský turista sa nevyhol trestu po tom, čo zo Španielskych schodov zišiel v prenajatom Maserati. Ďalší sa zas veselo premával po Pompejách na mopede. Našli sa aj turisti, ktorí sa rozhodli demolovať sochy vo vatikánskom múzeu, vyryli svoje mená či iniciály do pamiatok alebo z nich dokonca kusy ukradli. Z múzeí zmizli už nielen kusy mozaík, ale aj prsty sôch.