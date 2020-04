Belgickú prírodnú rezerváciu zachvátil požiar. Potrvá desiatky rokov, kým sa zotaví

Jednou z nich je ničivý požiar v belgickej prírodnej rezervácii. Plamene sa následkom extrémneho sucha rozhoreli v oblasti Antwerp neďaleko hraníc s Holandskom.

Ako informuje portál Web24, lesný požiar v belgickej prírodnej rezervácii De Liereman sa rozhorel ničivou silou. Veľká časť prírodnej rezervácie vrátane rašelinísk je už poškodená napriek tomu, že hasiči robia, čo môžu, aby oblasť zachránili. Aj keď je požiar z veľkej časti už pod kontrolou, situáciu komplikuje hustý dym, na mieste zasahuje aj helikoptéra. Hasičom svojim vybavením pomáhajú dokonca aj miestni policajti. Kým sa však požiarom zničená príroda opäť zregeneruje, môže to potrvať aj desiatky rokov.

Gisteren door omstandigheden bij de brand geweest op de #Liereman. Veel respect voor brandweer en politie die hier goed werk leverden. Hopelijk herstelt de natuur zich snel zonder blijvende schade. #Onzenatuur #Natura2000 pic.twitter.com/M3iQZSmCiZ — Boswachter Werner (@BoswachterWerne) April 23, 2020

Požiar zapríčinilo extrémne sucho

Príčina požiaru bola spočiatku neznáma, neskôr sa však odborníci zhodli na tom, že ho zapríčinilo extrémne sucho. Práve kvôli nemu a zvýšenému riziku vzniku požiarov mali turisti už nejaký čas vstup do rezervácie zakázaný. S požiarmi bojujú hasiči už niekoľko dní a to hneď v niekoľkých oblastiach. Oheň sa znova a znova rozhára napríklad aj v oblasti Severného Porýnia – Vestfálska či Gummersbach. Do záchrannej akcie bolo zapojených už vyše 130 hasičov.

Ministerstvo životného prostredia obyvateľov vyzvalo, aby sa správali mimoriadne opatrne. Žiada napríklad, aby ľudia svoje autá parkovali len na cestách alebo chodníkoch, nie v suchej tráve, kde môže karoséria auta spôsobiť ďalší požiar. Okrem toho obyvateľov prosia, aby boli ohľaduplní a parkovali svoje vozidlá tak, aby uľahčili prácu hasičov aj policajtov. Zavedený bol aj prísny zákaz fajčenia na území prírodnej rezervácie.