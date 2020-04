Zábery z dronu ukazujú, ako vyzerá Černobyľ po nedávnych požiaroch

Tento dojem umocnili nedávne požiare, ktoré Černobyľ zachvátili. Plamene po sebe zanechali obhorené stromy, čo sa na záberoch za pomoci dronu podarilo zachytiť Stanislavovi Kapralovovi.

Ako informuje portál LadBible, na záberoch z dronu je možné vidieť, aké škody napáchal požiar, ktorý nedávno vypukol v blízkosti jadrového reaktora. Z niektorých oblastí sa ešte stále dvíhajú pásiky dymu, inde zas vidno len čierne pozostatky stromov. Stanislav Kapralov sa so skupinou priateľov do oblasti vybral, aby zachytil desivú hrôzu, akú po sebe na obrovskej ploche požiar zanechal a skutočne sa mu to podarilo. Príroda sa totiž v priebehu desiatok rokov, ktoré od havárie ubehli, síce pomaly, ale isto zotavovala. Požiar však tento pomalý proces výrazne narušil.

Oheň sa podarilo dostať pod kontrolu

Požiare podľa všetkého zapríčinili miestni obyvatelia, ktorí v blízkosti svojich domovov pálili odpad a tlejúce zvyšky vyniesli do lesa. Tie sa opäť rozhoreli a vďaka silnému vetru sa požiar rýchlo rozšíril do okolitých lesov. Obyvatelia sa spočiatku pokúšali požiar uhasiť svojpomocne, hasičov na pomoc privolali až neskôr. Do niekoľkých hodín bol hustý dym viditeľný až v takmer 100 kilometrov vzdialenom Kyjeve. Zo založenia požiaru bol obvinený 27-ročný muž, ktorého už zadržala polícia.

Požiar sa už desiatkam hasičom podarilo dostať pod kontrolu, aj keď oblasť je ešte stále pozorne sledovaná pre prípad, že by sa plamene opäť rozhoreli. Portál BBC informuje, že požiare nie sú v černobyľskej oblasti ničím výnimočným, tento však bol jednoznačne najhorší za posledné desaťročia. Situáciu v černobyľskej oblasti zachytili satelitné snímky Európskej vesmírnej agentúra (ESA).