Banky zavádzajú obrovské zmeny, spustia okamžité platby: Táto povinnosť začne platiť aj u nás, a to od tohto dátumu

Okamžité platby začali na Slovensku poskytovať od februára 2022 Slovenská sporiteľňa, VÚB banka a Tatra banka spolu s Raiffeisen bankou. Odvtedy uplynuli už takmer dva roky a zatiaľ sa k nim žiadne ďalšie väčšie banky nepridali. To sa však čoskoro zmení.

Ako upozornil Startitup, podľa tlačovej správy a vyjadrenia PR manažérky Slovenskej bankovej asociácie Daniely Gilányi by mali nadobudnúť účinnosť už 8. apríla tohto roka.

Od zverejnenia tohto oznámenia majú poskytovatelia platobných služieb, ktoré sídlia v eurozóne, 9 mesiacov na prípravu k prijímaniu a 18 mesiacov na prípravu k odosielaniu SEPA okamžitých platieb v eurách.

To znamená, že prijímanie okamžitých platieb banky v eurozóne musia vyriešiť najneskôr do 9. januára 2025 a ich odosielanie do 9. októbra 2025.

„Cieľom Európskej komisie je urýchlenie zavedenia týchto platieb v celom SEPA priestore, poskytovateľov platobných služieb preto aktuálne čaká implementácia nových legislatívnych požiadaviek v podobe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 260/2012 a (EÚ) 2021/1230, pokiaľ ide o okamžité úhrady v eurách,“ uvádza tlačová správa.

Na Slovensku by teda mali byť okamžité platby zavedené do konca roka 2025. Instantné platby aktuálne ponúka len Oberbank, tá sa však zameriava na firemné financovanie, alebo J&T Banka, taktiež venujúca sa najmä biznis klientom. Ak má niekto účet v online bankách Revolut či N26, tak aj v nich je možné platiť instantne.