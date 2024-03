Chcel pomôcť Smeru a osloviť voličov: Pellegrini sa mal v roku 2020 cez Orbána dostať až ku Kremľu

Podľa informácií Investigatívneho centra Jána Kuciaka (ICJK) sa Peter Pellegrini ešte v pozícii premiéra dostal na návštevu do Moskvy s pomocou Viktora Orbána. Pellegrini mal maďarskému premiérovi povedať, že pozvanie do Kremľa je preňho dôležitejšie, ako pozvanie do Bieleho domu.

Odkaz do Ruska odovzdal minister zahraničných vecí Maďarska Péter Szijjártó. Ten kontaktoval ruského šéfa zahraničných vecí Sergeja Lavrova, ktorý následne odovzdal Pellegriniho túžbu ruskému premiérovi Michailovi Mišustinovi.

Podpora Ruska a Maďarska

Ako informuje ICJK, zistenia pochádzajú z materiálu spravodajskej služby z roku 2020. Tie odhaľujú aj záujem Orbána o vládu súčasného predsedu parlamentu a jeho podporu. Maďarská vláda si mala údajne myslieť, že ak by voľby vyhrala slovenská opozícia, znamenalo by to koniec spolupráce v krajinách strednej Európy.

Materiály odhaľujú aj to, že ruskí a maďarskí predstavitelia diskutovali o cudzom vplyve na slovenskú opozíciu a jej financovaní maďarsko-americkým miliardárom Georgeom Sorosom.

Okrem toho sa v dokumentoch píše, že je v záujme Maďarska, aby sa do Národnej rady Slovenskej republiky dostala Slovenská národná strana na čele s Andrejom Dankom.

Spravodajská služba európskej krajiny spracovala okrem toho aj maďarsko-ruskú podporu voči strane SMER. ICJK bolo požiadané zástupcom spravodajskej zložky, aby vzhľadom na ochranu zdrojov nebolo uvedené, o akú krajinu ide.

ICJK zaslalo Pellegrinimu a tlačovému oddeleniu Viktora Orbána otázky, rovnako tak kontaktovalo aj Ministerstvo zahraničných vecí Ruskej federácie, Úrad predsedu vlády Ruskej Federácie a maďarský rezort zahraničných vecí a obchodu.

„Ako povedal Péter Szijjartó, ak ministerstvo zahraničných vecí a obchodu dostane žiadosť o pomoc pri nadväzovaní alebo udržiavaní kontaktov s inými krajinami a táto žiadosť nie je v rozpore s maďarskými národnými záujmami, sme vždy pripravení pomôcť. Tomu sa hovorí diplomacia,“ uviedol hovorca maďarského ministerstva.

Cesta do Ruska

ICJK ďalej píše, že počas dní, kým iní lídri politických strán robili kampaň, Petra Pellegriniho hospitalizovali v nemocnici s akútnou infekciou dýchacích ciest. Napriek tomu, že bol vo vážnejšom stave, zúčastnil sa na predvolebnej debate a na druhý deň, 26. februára, ešte pred moratóriom, odletel s delegáciou do Ruska.

V Moskve ho privítal premiér Michail Mišustin. „Je pre nás veľmi dôležité, že napriek veľmi rušnému predvolebnému obdobiu na Slovensku ste si dokázali nájsť čas prísť do Moskvy a prediskutovať najdôležitejšie otázky rusko-slovenskej spolupráce,“ zaznelo na tlačovej konferencii.

Pellegrini sa tak stal prvým európskym lídrom, ktorý sa s Mišustinom stretol po jeho vymenovaní za premiéra. Mali diskutovať o možnostiach spolupráce krajín pri preprave plynu, dodávkach jadrového paliva, alebo aj o budovaní hlbinného úložiska jadrového odpadu.

Investigatívne centrum okrem toho píše, že spravodajské dokumenty zahŕňajú len udalosti z februára 2020. Nepíšu o tom, čo sa dialo v ďalších rokoch, kedy ruský vplyv na Slovensku narastal.

Podľa sociológa Michala Vašečku sa Ruská federácia na Slovensko zamerala ešte viac než v rokoch predtým. „Ja vždy hovorím, že keby som sedel v Kremli a dostal zadanie systematicky rozleptať Európsku úniu, tak sa tiež zameriam na Slovensko. Lebo to je ako v športe. Vždy sa zameriate na najslabší článok druhého tímu. No a Slovensko je jasne najslabším článkom toho, čo sa volá globálny západ a Európska únia. No a NATO? Tak to radšej ani nekomentujem,“ vysvetlil.