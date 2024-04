Krajniaka pobúrilo podujatie Teplárne, tvrdil, že sa uskutočnilo v kostole. Zavádzal, takáto je pravda

Bývalého ministra práce Milana Krajniaka pobúrila akcia Tepláreň Kiki Ball. Tá sa konala minulý týždeň v sobotu 20. apríla. Jej cieľom bolo pôvodne vytvoriť priestor pre zábavu bez toho, aby na ľudí niekto ukazoval prstom, alebo aby sa cítili nepríjemne či ohrozene.

Krajniakovi sa však nepáčilo, že sa toto podujatie konalo v Klariskom kostole. Roman Samotný, majiteľ kaviarne Tepláreň, ktorý na projekt dozerá, mu však odkázal, že o nič poburujúce nešlo. Kostol navyše od roku 1913 nie je kostolom.

Krajniak v statuse zavádza

Bývalý šéf rezortu práce zverejnil príspevok ešte v deň, kedy sa podujatie konalo. K príspevku teda uverejnil fotografie z inej akcie – Srdcové záležitosti: Matky všemohúce. Tá sa však uskutoční až o dva týždne. Odkiaľ má Krajniak fotky, je otázkou.

Bývalému členovi hnutia Sme rodina sa nepáči, že sa „toto“ deje práve v Klariskom kostole. „Pán Vallo, nemôžete to robiť niekde inde? Dnes sa v kostole Klarisky koná Tepláreň Kiki Ball. Kostol vlastní mesto Bratislava,“ napísal.

Svoje pobúrenie a šok odôvodnil tým, že „každé miesto má nejakú dôstojnosť, ktorú by sme mali rešpektovať“. „V Slovenskej filharmónii asi nebudeme robiť techno párty. V Primaciálnom paláci nebudeme točiť porno. A v Klariskách by sme nemali robiť toto,“ myslí si.

Podľa neho by bolo vhodnejšie využiť na „toto“ iné priestory alebo divadlo. „Alebo ide práve o to, aby to bolo v kostole?“ pýta sa na záver.

Ľudia mu však v komentároch odpovedali s nevôľou. Objavili sa medzi nimi aj umelci a umelkyne. „Čo je poburujúce na tom, že na podujatí Matky všemohúce zaspievam zopár pesničiek o tom, aké je to byť mamou? Príďte, kadečo sa dozviete aj od ďalších skvelých mám. Ináč, Klarisky nie sú už kostol. Miesto je totiž odsvätené. Pre vás to nepíšem, vy to iste dobre viete, píšem to pre ľudí, ktorých klamete a čítajú vaše statusy,“ napísala jedna z nich. Dodala tiež, že Kiki Ball sa odohrával v Pálffyho paláci a preto by nemal klamať a zavádzať.

V ďalšom z komentárov zasa niekto tvrdí, že Klarisky kostolom nie sú od roku 1913, pretože sa tam obesil kňaz. „Bola to istý čas aj nemocnica. Ten priestor nemá s vierou a bohostánkom vôbec nič spoločné. Ja viem, že sa blížia eurovoľby a ten plat je naozaj lákavý, ale klamať kvôli tomu by dobrý kresťan nemal,“ myslí si.

Na príspevok reagoval aj Roman Samotný, ktorý podujatie spoluorganizoval. „Škandááál! V sobotu sme mali Tepláreň Kiki Ball, je to súťaž v tanečnom štále vogue. Okolo obeda sme mali workshop v Klariskách, tancujúci ľudia v pohodlnom oblečení, nič poburujúce,“ napísal s odstupom času k fotke z akcie.

Vysvetlil, že samotná súťaž, respektíve bál, sa konala v Pálffyho paláci poobede a afterpárty bola v Manifeste. „Lenže, samozrejme, je z toho škandál, keď pobúrený „posledný križiak“ zverejnil status, kde tvrdí, že sa teplý bál koná v kostole. Nuž, nekonal sa tam,“ pokračuje vo vysvetľovaní Samotný s tým, že opäť potvrdzuje, že Klarisky nie sú kostolom.

Miesto bolo odsvätené, z oltárov boli odstránené relikvie a roky funguje ako koncertná sieň, v ktorej sa konajú rôzne kultúrne podujatia.

„Pokiaľ ide o samotný bál, ktorý niektorí ľudia interpretujú ako sodomu-gomoru, tak nepoznám veľa miest, kde by som cítil pokope toľko rešpektu a zároveň kreativity, vzájomnej ohľaduplnosti, zdravého vedomia vlastného tela a rovnako úcty k priestoru ostatných. Pre mnohých je to často až transformatívny zážitok, keď si uvedomia, že ich jedinečnosť a telesnosť nie sú bremenom, ale požehnaním a božím darom,“ doplnil.