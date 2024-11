Až tri veľké slovenské banky čaká cez víkend odstávka služieb: Nebude fungovať takmer nič, radšej sa pripravte

Banky neustále pracujú na zdokonaľovaní svojich služieb, a preto raz za čas z rôznych dôvodov plánujú menšie či väčšie odstávky. Pre zákazníka ide vždy o nepríjemnosť, ktorú by mala banka oznámiť vopred.

Najnovšie tak urobia Slovenská sporiteľňa, Raiffeisen a Poštová banka, ktoré budú mať odstávky služieb, no malo by sa to týkať len nočných hodín. Prvá z odstávok pritom začne už dnes.

Až tri odstávky

Poštová banka informuje svojich klientov o nepríjemnosti, ktorá sa začne o pár hodín. „Z dôvodu plánovanej odstávky elektronického bankovníctva budú Mobilná aplikácia a Internet banking v piatok 15. 11. 2024 od 22:00 do 23:30 nedostupné,“ uvádza banka.

Odstávku, a to pomerne veľkú, plánuje aj Slovenská sporiteľňa, a to v sobotu 16. novembra od 00:10 do 1:30. „V uvedenom čase môže prísť k obmedzenému používaniu debetných kariet, platbám cez internet, mobilných platieb cez Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay, SwatchPAY!, Xiaomi Pay,“ dodáva banka na svojom webe. Svojim klientom odporúča vybrať si hotovosť vopred.

To bol však len začiatok. Do polnoci do 5:00 nepôjde ani Internetbanking George, mobilná aplikácia George, Sporopay, Databanking, Business24, Business24 mobilná aplikácia, MultiCash, SMS služby a API rozhranie pre tretie strany. Do 3:00 klientom neprídu ani žiadne push, SMS a e-mailové notifikácie o obratoch, platbách kreditnými a debetnými kartami.

Najmenšiu odstávku plánuje Raiffeisen. „Dovoľujeme si vás informovať o plánovanej údržbe kartového systému Raiffeisen banky, ktorá sa uskutoční dňa 17. 11. 2024 v čase od 00:01 hod. do 02:00 hod. v trvaní 60 minút,“ informuje banka na svojom webe. „V uvedenom čase nebude možné použiť platobné karty na platobných termináloch u obchodníkov Tatra banky.“