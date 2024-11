Kľúčom na Ukrajine môže byť Čína: EÚ verí, že môže zastaviť vojenskú podporu Ruska zo Severnej Kórey

Už dlhšie je potvrdené, že do bojov medzi Ruskom a Ukrajinou sa zapojila aj Severná Kórea, ktorá na Putinovu žiadosť poslala do oblasti tisíce vojakov. Situácia je podľa šéfa diplomacie EÚ Josepa Borrella mimoriadne vážna, no pomôcť by mohla Čína.

Tá by vraj mohla zasiahnuť a podporu Ruska zo strany Severnej Kórey zastaviť. Čína sa doteraz stavala v konflikte medzi Ruskom a Ukrajinou do pozície akéhosi prostredníka, pretože iný prístup by mohol ohroziť jej ekonomiku. Podľa Borrella je však tento prístup neudržateľný a Čína by mohla vďaka svojmu jedinečnému postaveniu na Pchjongjang a Moskvu zatlačiť, aby zastavili svoje konanie, píše AP.

Pomáhajú aj Severokórejci

Svojskú pomoc Ukrajine ponúkli aj bývalí príslušníci severokórejskej armády, ktorí utiekli do Južnej Kórey. Tí prišli podľa zdrojov so zaujímavým plánom. Údajne sa snažia zahájiť psychologickú vojnu a Kimových vojakov na Ukrajine zlákať na dezerciu. Na Ukrajinu mali doručiť množstvo letákov nabádajúcich na útek z boja a zabezpečenie si lepšieho života. O prípade píše juhokórejská spravodajská agentúra Yonhap. Letáky majú obsahovať aj presné pokyny.