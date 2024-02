Až polovica Slovákov zomiera na toto nebezpečné ochorenie. Stačí pritom urobiť drobnosť a riziko sa zníži

Slovensko a Slovákov vo veľkom trápia civilizačné choroby. Takmer dve tretiny Slovákov trpí na nadváhu a na obezitu trpí štvrtina našej populácie. Z toho vyplývajú aj mnohé problémy týkajúce sa obehovej sústavy a to hypertenzia, čiže vysoký krvný tlak, z čoho môže vzniknúť aj potenciálne smrteľný stav – srdcový infarkt. Vedci pritom uvádzajú, že stačí nepatrná zmena a toto riziko sa dá zmierniť.

Samozrejme, ideálnym riešením ako predchádzať vysokému krvnému tlaku a riziku infarktu je u ľudí s nadváhou či obezitou schudnutie, potom dostatočný pohyb, správny výber stravy a pravidelné prehliadky u lekára.

Avšak, toto sú pre mnohých ľudí ťažko splniteľné odporúčania. Aj preto dve vedkyne, konkrétne Xiaoyue Xu (Luna) a Alta Schutte pôsobiace na univerzity v Sydney a profesor Bruce Neal z inštitútu verejného zdravia v americkej Georgii uvádzajú vo svojom článku publikovanom na portáli The Conversation, že jednoduchým riešením je nahradenie bežnej soli za soľ obohatenú o draselnú soľ.

Podľa ich nového výskumu publikovaného v časopise Hypertension by pacienti s vysokým krvným tlakom mali dostávať odporúčania na prechod na tento variant soli.

Čo je to soľ obohatená o draslík?

Bežná kuchynská soľ je z chemického hľadiska chlorid sodný a draseľná soľ je chlorid draselný. Býva tiež nazývaná ako soľ s nízkym obsahom sodíka a oproti bežnej kuchynskej soli vyzerá rovnako a chutí veľmi podobne. Má slanú chuť, aj keď vo väčšom množstvo môže chutiť horko. Soľ obohatená o draselnú soľ znižuje krvný tlak, lebo má menej sodíka a zároveň viac draslíka. Práve jeho nedostatok môže pritom vplývať na zvyšovanie tlaku.

Tvrdenia vedcov podporuje aj správa WHO z roku 2023, ktorá hovorí o soli s draslíkom ako o cenovo dostupnej stratégii na zníženie krvného tlaku a prevenciu kardiovaskulárnych príhod či mŕtvice.

Riziká

Samozrejme, ak sa liečite na vysoký krvný tlak a máte napríklad aj iné pridružené ochorenia, je určite vhodné konzultovať zaradenie soli so zníženým množstvo sodíka pomocou draselnej soli, so svojím ošetrujúcim lekárom. Vysoké hladiny draslíka totiž môžu byť nebezpečné napríklad u ľudí so závažným ochorením obličiek. Taktiež ľudia, ktorí majú nízke hladiny sodíka, by mali túto zmenu konzultovať so svojím lekárom, keďže správna hladina sodíka v tele je životne dôležitá.

Výmena, ktorá môže byť významná

Vo všeobecnosti ale začatie využívania soli so zníženým obsahom sodíka a jeho nahradeným draslíkom môže byť významnou prevenciou pred mozgovými mŕtvicami a infarktmi. Modelová štúdia ukázala, že táto zmena by iba v Číne pomohla odvrátiť takmer pol milióna infarktov či porážok.

Pomôcť by to určite mohlo aj na Slovensku. Štatistický úrad pravidelne zverejňuje údaje o úmrtiach Slovákov a s výnimkou pandemického obdobia najviac ľudí umiera práve na choroby spojené s obehovou sústavou, pričom často je to až približne polovica všetkých úmrtí.

Vedci navrhujú, že tak, ako sa prešlo v minulosti na pridávanie jódu do soli, čím sa zabraňuje ochoreniu struma, tak by používanie soli s draslíkom mohlo priniesť podobne významný zdravotný potenciál pre celosvetové verejné zdravie.

Taktiež vedci volajú po jej väčšej dostupnosti, keďže štandardne takúto soľ nájdete buď v internetových obchodoch, špeciálnych výživových obchodoch, alebo vo väčších supermarketoch a to tiež často iba v špecializovaných oddeleniach.