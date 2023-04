Až doteraz si to vedci nevšimli: Najnovšia štúdia ukazuje, že rastliny kričia, keď im ublížite

Odborníci sa už nejaký čas zaoberajú otázkou, čo vlastne rastliny cítia, keď nimi manipulujeme. Závery najnovšej štúdie sú naozaj prekvapivé.

Článok pokračuje pod videom ↓

Kričia, aj keď nie doslova

Ako informujú vedci v štúdii publikovanej v časopise Cell, rastliny naozaj kričia, keď ich poraníte, aj keď nie doslova. Vydávajú zvuky pripomínajúce pukanie, avšak na frekvencii, ktorú ľudské ucho nie je schopné zachytiť. Čím je rastlina viac vystresovaná, tým je zvuk intenzívnejší. Ako píše Science Alert, rastlina takto zrejme dáva svetu naokolo najavo, že sa niečo deje.

Aj pole, ktoré sa nám zdá tiché, je v skutočnosti plné zvukov, ktoré predstavujú dôležité informácie. Aj keď ich človek nepočuje, pravdepodobne existujú zvieratá, ktoré ich vnímať dokážu. Rastliny interagujú s hmyzom a zvieratami neustále. Ak sú rastliny vystavené stresu, nie sú pasívne, ako by ste si možno mysleli.

Okrem iného napríklad uvoľňujú do ovzdušia chemické látky, ktoré vnímame ako arómu. Môžu však zmeniť aj svoj tvar a farbu. Tieto zmeny sú signálom pre ostatné rastliny v okolí, že im hrozí nebezpečenstvo a mali by posilniť svoje obranné mechanizmy. Niektoré rastliny napríklad takto dokážu prilákať zvieratá, ktoré im pomôžu zbaviť sa neželaných škodcov.

Vystresované rastliny sú pomerne „hlučné“

Až donedávna ale vedci nevedeli, či rastliny vydávajú aj iné signály, napríklad zvukové. Pred niekoľkými rokmi sa podarilo zistiť, že rastliny dokážu zvuky zachytávať. Logicky teda nasledujúca otázka znela, či ho dokážu aj produkovať.

Ukázalo sa, že rastliny, ktoré nie sú vystavené stresu, sa nijak extra navonok neprejavujú. Avšak vystresované rastliny sú pomerne „hlučné“ a vydajú až 40 klikavých zvukov za hodinu (v závislosti od druhu rastliny). Napríklad, dehydrované rastliny začnú byť hlučnejšie krátko predtým, ako sa dehydratácia prejaví na ich vzhľade.

Vedci prišli na to, že zvuky vydáva množstvo rôznych druhov rastlín, vrátane paradajok, kukurice, tabaku či kaktusov. Zatiaľ ale nie je jasné, ako to robia. Vedci nevedia ani to, ako sa zvuk mení v závislosti od stresorov, teda či iné zvuky vydávajú rastliny následkom sucha, extrémnych teplôt či UV žiarenia. V ďalšom štádiu výskumu sa chcú odborníci zamerať na to, ako na zvuky reagujú ostatné rastliny či živočíchy, a či a ako ich to ovplyvňuje.