Avatar 2, Nový Batman aj piaty Vreskot: 33 najočakávanejších filmov roka 2022

Starý rok skončil, prišiel nový a spolu s novými výzvami a predsavzatiami, ktoré si mnohí z nás dávajú, majú pre nás hneď niekoľko skvelých prekvapení pripravených aj filmoví tvorcovia. Ako bude vyzerať rok 2022 v kinách?

Čakajú nás desiatky, ak nie aj stovky filmových premiér, pričom mnohé snímky, ktoré v tomto článku neuvádzame, si svoju premiéru odbijú aj na obľúbených streamovacích platformách.

Z akých filmov ale bude zostavený budúcoročný program kín? Vybrali sme najočakávanejšie filmy roka 2022, ktoré (snáď) uvidíme aj v tých slovenských.

JANUÁR

Už prvý týždeň nového roka ponúkne niekoľko zaujímavých premiér. Nové pokračovania úspešných sérií už síce na mnohých trhoch premietať začali, ku nám sa dostanú až teraz. 6. januára uvidíme ďalšiu kapitolu úspešnej hororovej fantasy komédie Ghostbusters pod názvom Krotitelia duchov: Dedičstvo (Ghostbuster: Afterlife). Snímka sa zatiaľ teší na základe diváckych hodnotení zo zahraničia celkom veľkej obľube. Na ČSFD má hodnotenie 70 %.

V rovnaký deň by do slovenských i českých kín mal doraziť aj ďalší diel komiksovej adaptácie pod názvom Kingsman: Prvá misia (The King’s Man). V tomto diele sa staneme svedkami zrodu prvej nezávislej tajnej služby.

Druhý januárový týždeň prinesie 13. januára premiéru piateho dielu úspešnej hororovej série Vreskot (Scream). Síce bez čísla 5 v názve, ale s ústredným triom hlavných postáv v hereckom obsadení. Sidney (Neve Campbell), Dewey (David Arquette) a Gale (Courteney Cox) sa opäť postavia maskovanému vrahovi, ktorý 25 rokov od vrážd v mestečku Woodsboro znovu rozpúta krvavé peklo. Trailer vyzerá viac než sľubne, piaty Vreskot vznikol v réžii Tylera Gilletta a Matta Bettinelli-Olpina.

Záver mesiac bude patriť opäť komiksovej adaptácii. Jared Leto sa v rovnomennej akčnej snímke predstaví ako upír Morbius. Premiéra tohto filmu bola naplánovaná na rok 2020, no kvôli zatvoreným kinosálam a celosvetovej pandémii bola niekoľkokrát odkladaná. Film uvidíme 27. januára.

FEBRUÁR

Druhý mesiac roka hneď na úvod ponúkne katastrofický film, v ktorom režisér Roland Emmerich (The Day After Tomorrow, 2012) predstaví svoju víziu toho, čo by sa stalo s našou planétou, keby Mesiac začal znenazdajky padať rovno na Zem. V hlavných úlohách sa predstaví držiteľka Oscara Halle Berry a Patrick Wilson (The Conjuring). Prvý zverejnený trailer divákov rozosmial, pretože podľa mnohých pôjde o pomerne stupídny film. Názor ale nech si vytvorí každý sám. Premiéra katastrofickej snímky Moonfall je naplánovaná na 3. februára.

Na veľké plátna sa po rokoch opäť dostane aj adaptácia slávneho románu z pera prvej dámy detektívok Agathy Christie. Režisér Kenneth Branagh po sfilmovaní Vraždy v Orient exprese adaptoval aj príbeh knižky Smrť na Níle (Death on the Nile). Tentokrát sa v hlavných úlohách predstavia okrem Branagha aj Gal Gadot (Wonder Woman), Emma Mackey (Sex Education), Armie Hammer (Gossip Girl) či Annette Bening (Captain Marvel). Premiéra prebehne 10. februára.

V ten istý deň ako Smrť na Níle uvidíme aj akčný dobrodružný film s Tomom Hollandom (MCU Spider-Man) a Markom Wahlbergom v hlavných úlohách. Uncharted vyrozpráva príbeh potomka slávneho hľadača pokladov, ktorý konečne našiel stopu k nájdeniu prekliatej zlatej sošky zo Zlatého mesta v El Doradu. Samozrejme, nejde po nej sám – za chrbtom bude mať aj zákerných konkurentov. Film je adaptáciou rovnomennej videohry.

Záver mesiaca prinesie do kín aj druhý film režiséra Kennetha Branagha, tentokrát drámu odohrávajúcu sa v Severnom Írsku počas 60. rokov minulého storočia. Hlavné postavy vo filme Belfast stvárnia Jamie Dornan (séria Fifty Shades), Caitriona Balfe, Jude Hill, Judi Dench a ďalší.

MAREC

Marec do kín naláka opäť milovníkov komiksových filmov, ale aj dobrodružných komédií. 3. marca konečne uvidíme nového Batmana, ktorého tentokrát stvárni Robert Pattinson.

Po zverejnení prvého traileru môže byť veľkým prekvapením aj hviezdne obsadená dobrodružná komédia The Lost City, v ktorej sa blysnú Sandra Bullock, Chaning Tatum, Brad Pitt a Daniel Radcliffe. Premiéra je na pláne 24. marca.

Záver mesiaca potom bude patriť pokračovaniu pozitívne prijatému animáku Ježko Sonic 2 (Sonic the Hedgehog 2). Film, ktorý kombinuje animáciu s hranými scénami uvidíme 31. marca.

APRÍL

Na apríl sa už dnes vytešujú najmä fanúšikovia Harryho Pottera. 7. apríla má mať totiž premiéru tretí diel spin-off série Fantastické zvery, tentokrát s podtitulom Tajomstvá Dumbledora (Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore). Príbeh toho bude pokračovať tam, kde skončil predchádzajúci film s podtitulom Grindelwaldove zločiny. Zlého černokňažníka tentokrát už nestvárni Johnny Depp, ale Mads Mikkelsen.

A týždeň neskôr zas milovníkov nezvyčajnejších filmov poteší nový projekt uznávaného režiséra Roberta Eggersa s názvom Severan (The Northman). Ten prekvapí aj hviezdnym obsadením, v hlavných úlohách sa blysnú Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Anya Taylor-Joy, Willem Dafoe, Ethan Hawke či islandská speváčka a umelkyňa Björk.

MÁJ

Rok 2022 bude doslova prešpikovaný očakávanými pokračovaniami i komiksovkami. Inak to nebude ani v máji. Hneď na úvod uvidíme ďalšiu kapitolu MCU – film Doctor Strange In the Multiverse of Madness, ktorého trailer (nedopatrením?) unikol na internet počas uplynulých dní.

Dočkáme sa ale aj pokračovania komédie Pravá blondínka 3 (Legally Blonde 3) s Reese Witherspoon, ďalšieho dielu Top Gun: Maverick (26. 5.) opäť s Tomom Cruisom a prvého celovečeráku úspešného amerického animovaného seriálu Bob’s Burgers: The Movie (26. 5.).

JÚN

Prvú polovicu nového roka uzavrú ďalšie očakávané pokračovania. Najskôr uvidíme štvrtú kapitolu Johna Wicka (9. 6.), v ktorej sa opäť predstaví Keanu Reeves ako najdrsnejší nájomný zabijak, ktorý túži po pomste.

V ten istý deň sa môžeme tešiť aj na ďalšie dinosaurie dobrodružstvo vo filme Jurský svet: Nadvláda (Jurassic World: Dominion), v ktorom sa vráti aj trio postáv vedcov z úplne prvého Jurského parku – konkrétne Sam Neill, Jeff Goldblum a Laura Dern. Dinosaury budú tentokrát ukazovať svoju silu na americkom kontinente a mimo ostrovov, kde boli kedysi opäť privedené k životu.

Zaujímavým filmárskym počinom nepochybne bude aj nový celovečerný film o Elvisovi Presleym. Snímka s jednoduchým názvom Elvis vyrozpráva príbeh rock’n’rollovej legendy a prezradí detaily z jeho života, o ktorých sme doposiaľ vedeli len veľmi málo. V hlavnej úlohe speváka sa predstaví Austin Butler, ako Toma Parkera uvidíme Toma Hanksa, Postavu Priscilly Presley stvárni Olivia DeJonge. Premiéra je naplánovaná na 23. júna.

Mladšie publikum na letné prázdniny naladí pokračovanie Mimoňov. Malé žlté potvorky sa vrátia na plátna, aby potešili nielen malých, ale aj veľkých. Animák s názvom Mimoni: Zloduch prichádza (Minions: The Rise of Gru) uvidíme v kinách 30. júna.

Druhá polovica roka 2022 Tak ako počas prvého polroka, aj počas toho druhého nám kinosály nedajú vydýchnuť. Trailery na tieto snímky však budú dostupné až počas roka 2022. Nižšie si ale môžete pozrieť, kedy tie najzaujímavejšie veľkofilmy uvidíme. Thor: Love and Thunder – 7. 7.

Black Adam – 28. 7.

Puss in Boots: The Last Wish – 22. 9.

Mission: Impossible 7 – 29. 9.

Perinbaba a Dva svety – 6. 10. Halloween Ends – 13. 10.

Spider-Man: Across the Spider-Verse – Part One – 27. 10. Black Panther: Wakanda Forever – 10. 11.

Creed III – 24. 11.

Aquaman and the Lost Kingdom – 15. 12.

Avatar 2 – 15. 12.

Super Mario Bros.: The Movie – 22. 12.

Viac filmových premiér nájdete podľa jednotlivých mesiacov aj na tomto odkaze. Samozrejme, vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu, nie je možné zaručene potvrdiť, že všetky filmy budú v kinách premietané tak, ako je naplánované. Odporúčame preto sledovať aj program vášho lokálneho kina.