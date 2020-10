Astronómom sa podarila nevídaná vec. Zachytili, ako supermasívna čierna diera pohlcuje hviezdu

Astronómovia zachytili moment, ako supermasívna čierna diera pohlcuje hviezdu veľkosti Slnka. Snímky tohto procesu v bezprecedentnom detaile zverejnili vedci v pondelok, informuje tlačová agentúra AFP.

Žiarenie pochádzajúce z daného procesu – známeho ako prílivová disrupcia -, ktorý sa odohral viac než 215 miliónov svetelných rokov od Zeme, sledovali astronómovia teleskopmi Európskeho južného observatória (ESO) umiestnenými v Čile.

Znie to ako sci-fi

Vedcom sa podarilo zaznamenať fyzické roztrhnutie hviezdy a jej vtiahnutie do gigantického “pažeráka” čiernej diery. “Vyznieva to ako sci-fi, ale je to presne to, čo sa deje počas prílivovej disrupcie,” uviedol hlavný autor štúdie Matt Nicholl.

I am looking at the Galaxy SN2015BN+H with Advanced Camera for Surveys for Matt Nicholl. https://t.co/3UvZTxzs3B pic.twitter.com/UvnV6xumXi — Space Telescope Live (@spacetelelive) June 1, 2017

Keď sa hviezda dostane príliš blízko supermasívnej čiernej diery, je vystavená jej obrovskej príťažlivej sile. “Ak tieto sily presiahnu kohéznu silu hviezdy, tá začne prichádzať o svoje časti, ktoré sú pohlcované čiernou dierou,” vysvetlil pre AFP Stéphane Basa z Astrofyzikálneho laboratória v Marseille (LAM).

Z hviezdy ostane polovica

“Tento mimoriadny príval hmoty produkuje intenzívne elektromagnetické emisie, ktoré trvajú niekoľko mesiacov,” doplnil Basa s tým, že po ukončení predmetného procesu zostane z hviezdy iba približne polovica.

Trojica vedcov – Roger Penrose z Británie, Reinhard Genzel z Nemecka a Andrea Ghezová z USA – sa minulý týždeň stali laureátmi Nobelovej ceny za fyziku, ktorú získali za výskum čiernych dier. Príslušná komisia označila tento fenomén za “jeden z najexotickejších” vo vesmíre.