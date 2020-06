Archeológovia hlásia obrovský objav: V Mexiku objavili najstaršiu a najväčšiu mayskú stavbu

Podarilo sa im objaviť najväčšiu a zároveň najstaršiu mayskú štruktúru. Mayovia vyvýšenú plošinu postavili pred vyše 3 000 rokmi a používali ju najmä na pochopenie vesmíru a toho, aké je miesto človeka v ňom, ale aj na oslavy a zhromaždenia.

Ako informuje portál IFLScience, archeológom sa podarilo objaviť doteraz najstaršiu a zároveň najrozsiahlejšiu štruktúru, ktorú po sebe zanechali Mayovia. Miesto objavili archeológovia v mexickom regióne Tabasco za použitia špeciálnej laserovej technológie LiDAR. Technológia dokáže zachytiť pozostatky ľudskej činnosti, ktoré v priebehu stáročí ukryl hustý porast.

Ako informuje štúdia publikovaná v odbornom časopise Nature, monumentálna štruktúra pozostáva z umelo vytvorenej platformy vysokej 15 metrov. Tá meria od severu na juh 1 413 metrov a 400 metrov zo západu na východ. Súčasťou platformy je aj najmenej 9 násypov. Rádiokarbónová metóda datovania odhalila, že štruktúra je stará približne 3 000 rokov, čo z nej činí najstaršiu štruktúru, akú sa doteraz v mayskej oblasti kedysi podarilo objaviť.

Unnoticed until detected with the help of lasers, this enormous pyramid-topped platform is the oldest and largest structure in the Maya region https://t.co/rxDPcrCTSz

— National Geographic (@NatGeo) June 3, 2020