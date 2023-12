Aplikáciu Messenger čakajú najväčšie zmeny od jej vzniku. Novinky potešia viacerých používateľov

Aplikáciu Messenger od spoločnosti Meta, ktorá patrí medzi najpoužívanejšie chatovacie aplikácie na svete, čaká najväčšia aktualizácia od jej vzniku v roku 2011, informuje spoločnosť vo svojej správe.

Hoci niektoré z chystaných zmien ponúkajú konkurenčné chatovacie aplikácie už dlhé roky, používateľov potešia aj viaceré praktické novinky. Odosielanie správ by malo byť po novom bezpečnejšie, intuitívnejšie a budú sa dať upravovať.

Medzi najdôležitejšie zmeny patrí end-to-end šifrovanie správ. To je síce dostupné už od roku 2016, no doteraz bola táto funkcia voliteľná. Po novom budú mať takéto šifrovanie zapnuté všetky chaty. Komunikácia by tak mala byť bezpečnejšia a lepšie chránená, píše Živé.

Úprava odoslaných správ

Medzi novinky, ktoré používatelia najviac žiadali, patrí možnosť upraviť odoslané správy. Opraviť nepríjemné gramatické chyby či rôzne iné časti textu však bude možné iba 15 minút po odoslaní. Ďalšia z noviniek ponúkne používateľom možnosť nastaviť si, či chcú, aby ostatní videli, že si ich správu prečítali alebo nie. Správy si teda budeme môcť prečítať bez toho, aby sa druhej strane ukázalo „zobrazené“.

Zmeny dostanú aj takzvané miznúce správy. Tie budú po novom automaticky zmazané do 24 hodín. Meta v novej aktualizácii nezabudla ani na hlasovky. Používatelia ich budú môcť prehrávať rýchlejšie a zároveň im bude umožnené pokračovať v prehrávaní rozpočúvanej nahrávky aj po zatvorení aplikácie.

Medzi ďalšie novinky patrí zvýšenie kvality multimédií. Ak vám napríklad niekto pošle viac fotografií v jednej správe, budete môcť samostatne reagovať na každú z nich. Poslednú spomenutú novinku by mali používatelia dostávať postupne počas nasledujúcich mesiacov, zatiaľ čo ostatné vylepšenia by mali byť dostupné už dnes.