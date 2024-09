Animák, na ktorý všetci čakali takmer polstoročie: Už čoskoro sa do kín dostane celovečerák s kultovými hrdinami

Dva králiky z klobúka netreba predstavovať asi žiadnemu zástupcovi rôznych generácií. No kým doposiaľ sme zajacov Boba a Bobka videli len v krátkych animovaných častiach v podobe televízneho seriálu, teraz konečne dostanú svoj vlastný celovečerný film – po takmer 50 rokoch od prvého odvysielania.

Aj keď je dnes dvojrozmerná animácia vo filmovom priemysle raritou, ak by sa Bob a Bobek vo filme vyrobili pomocou 3D animácie, veľa skalných fanúšikov by to tvorcom zrejme neodpustilo. Aj preto sa táto dvojica, ktorá sa prvýkrát na obrazovkách Československej televízie objavila v roku 1978, na plátnach kín vo svojom vôbec prvom celovečeráku objaví v podobe, v akej ju dôverne poznáme.

Celovečerák dostali po takmer 50 rokoch

Premiéra nového filmu je naplánovaná na 5. decembra 2024, do našich kín príde v slovenskom dabingu vďaka filmovej distribučnej spoločnosti Forum Film.

Pôvodný seriál sa dožil celkovo ôsmich sérií a 91 dielov, dvorným hlasom bol herec Josef Dvořák. Tentoraz však Bob a aj Bobek dostanú svoje vlastné hlasy. Tie im prepožičajú súrodenci Matěj a Kryštof Hádekovci. Projekt režíroval Ondřej Pecha, ktorý stál aj za animáciami králikov-maskotov počas hokejových majstrovstiev sveta v roku 2015. Snímku produkuje Petr Horáček, námet a scenár mali na starosti Pavel Tomeš a Zbyněk Vičář.

Po stopách Mrkvojeda

No a o čo vo filme pôjde? Bob a Bobek v seriáli prebývali v klobúku, ten však teraz vymenili za záhradnú maringotku v osade. Spoločne sa vydajú do lesa po stopách záhadného Mrkvojeda, ktorý záhradkárom ničí úrodu. Tvorcovia sľubujú dávku humoru i napätia a, samozrejme, aj mnohé ďalšie zvieracie postavy.

Ako píše portál iDnes.cz, režisér chcel vytvoriť film, ktorý pobaví všetky vekové kategórie, navyše pôjde o snímku, na ktorú sa rodičia nemusia báť pustiť svoje deti. „Možno v tom niekto nájde Votrelca od Ridleyho Scotta, ale v takej podobe, aby to deti zniesli,“ cituje slová tvorcov portál.

Film sa nezaobíde ani bez noviniek. Postavičky budú tieňované, pri rozprávaní budú otvárať ústa a dokonca budú poznať aj viac slov. Novinkou bude tiež pesnička, ktorú si Bob a Bobek budú pospevovať. Inak ale pôjde o typickú dvojku, akú poznáme z legendárneho animovaného seriálu, ktorého posledné nové diely sa do vysielania dostali približne pred 20 rokmi.